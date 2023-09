Todos os dias milhares de brasileiros pesquisam sobre empréstimos. É muito difícil conseguir um empréstimo pessoal com um bom valor e boas taxas de juros. Entretanto, não é impossível! Este banco acabou “pirando” e liberou inúmeras modalidades de crédito para os seus clientes. Com valores altos, juros acessíveis e o melhor — com até 05 anos para quitar o pagamento. Por mais que pareça sonho, é a pura verdade! Veja como funciona e conheça as modalidades.

Para pagar em 60 vezes novo empréstimo OUSADO foi liberado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa libera empréstimo com prazo de até 60 meses

A Caixa Econômica Federal é conhecida por prestar um excelente suporte para os brasileiros. Através dos programas sociais do Governo — a Caixa consegue facilitar bastante essa interação entre população e programas públicos.

Como é o caso dos programas habitacionais, auxílios, etc. Além disso — a Caixa possui excelentes condições de crédito para os MEIs, a fim de que eles consigam empreender com muito mais segurança e cautela.

Dessa vez foi anunciado uma modalidade de empréstimo da Caixa, que possibilita que seu pagamento seja feito em até cinco anos. De acordo com o tipo de relacionamento entre o cliente e a instituição. Haja vista que é necessário analisar detalhadamente a proposta.

A Caixa cobra IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). É importante estar atento. Trata-se de uma das várias modalidades de empréstimo pessoal da Caixa — é voltado para os clientes da instituição.

Haja vista — que se o interessado não tiver uma conta ou relacionamento constante e “fiel” com a instituição, as chances de não ser aprovado são grandes. Caso contrário, a Caixa consegue oferecer as melhores condições de crédito.

Estas são as modalidades de crédito da Caixa

Por mais que a Caixa também realize outros tipos de empréstimo e financiamentos — este artigo é focado em empréstimo pessoal. Haja vista que é um dos mais procurados pelos brasileiros e principalmente: uma das modalidades mais caras para os clientes.

Crédito pessoal mensal: trata-se de uma modalidade de crédito pessoal que possui um valor pré-fixado desde o início do contrato. O mesmo valor acordado é levado de maneira constante até o término. Bem como alguns financiamentos — como o do Bradesco. Que os mesmos valores iniciais das parcelas são os finais. O cliente possui até 48 meses para o pagamento.

Crédito pessoal mensal pós-fixado: trata-se de uma modalidade semelhante a anterior, entretanto, os juros podem variar de acordo com o mês. O prazo é reduzido — sendo de até 36 meses para o pagamento.

Crédito salário Caixa mensal: é focada nos clientes que possuem portabilidade com a Caixa. É semelhante a primeira modalidade, mas possui juros menores. O prazo de pagamento é o mesmo. Além disso, nessa modalidade também existe o pós-fixado, que oscila de acordo com questões externas.

Portanto, são as modalidades oferecidas pela Caixa Econômica Federal. Os valores após serem contratados são depositados diretamente na conta pessoal do cliente. É de bastante importância sempre verificar os valores, prazos e juros antes de contratar qualquer empréstimo.

