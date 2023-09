O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Através do cartão de crédito roxinho — milhões de brasileiros adentraram no mundo financeiro através desta possibilidade de crédito ofertada pela instituição. O mês de setembro é conhecido como o mês do cliente — haja vista que nesta sexta-feira, 15, comemora-se o Dia do cliente. O Nubank é o responsável por deixar esse dia ainda mais incrível com suas promoções relâmpagos para todos os seus clientes! Veja como é fácil participar.

PROMOÇÃO relâmpago do Nubank para esta sexta-feira (15) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank anuncia promoção exclusiva

O Nubank é uma das grandes potências brasileiras quando o assunto é finanças. Possuindo uma série de produtos e oportunidades para os seus clientes. Bem como financiamentos, empréstimos e muito mais. Dessa vez — em comemoração ao Dia do cliente, o Nubank está realizando uma série de promoções relâmpagos.

Trata-se de uma parceria do roxinho com mais de 150 estabelecimentos parceiros. Através do marketplace exclusivo do Nubank, o cliente consegue obter uma experiência totalmente diferenciada quando o assunto é comprar itens com desconto.

Empresas como a Samsung está oferecendo até 40% de desconto em alguns produtos e a possibilidade de parcelar itens em até 24 vezes. Sem contar que há produtos para todo tipo de gosto: aos que gostam de cuidar da beleza — é possível comprar itens da Natura com até 12% de cashback até este próximo dia 15.

Além disso, com ênfase na educação — a Alura também está oferecendo cashback para os clientes Nubank. Dessa vez é de 8% em qualquer compra de curso durante o mês de setembro. Aos que estavam esperando uma boa oportunidade de trocar de celular — é possível comprar dispositivos Xioami pela a Amazon com 5% de cashback.

Haja vista que a promoção é válida somente para os usuários que gastarem mais de R$ 499 na compra de um dispositivo da marca.

Para participar é bem simples

Portanto, através da parceria do Nubank com inúmeras lojas é possível obter não somente descontos como cashback ‘verdadeiro’. Empresas como a Amazon em apostado muito forte nessa interação entre o Nubank e seus produtos.

É necessário ser cliente do Nubank para aproveitar essa e tantas outras promoções. A maneira de participar dessa promoção é simplificada, não necessita de dados de terceiros ou coisas do tipo. Veja!

Entre no aplicativo do Nubank;

Faça login usando as credenciais pessoais;

Clique em “Shopping da Nu”;

Clique em “Produtos”.

Pronto! É possível verificar as melhores ofertas e assim realizar a compra. Lembrando que ao realizar a compra, o aplicativo irá redirecionar o usuário para uma outra guia de navegação — na qual os cookies serão preservados a fim de que haja a entrega do cashback.

Ademais, basta verificar o prazo individual de devolução do dinheiro e aguardar o cashback cair na conta. Geralmente demora 30 dias, mas em alguns casos pode demorar até 90 dias. Vale muito a pena esperar!

