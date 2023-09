Faltam 15 dias para sacar até R$ 2,9 MIL na Caixa; você já sacou?

Devido a crise econômica que está instalada no país há tempos, é comum que a maioria das pessoas estejam precisando de dinheiro. E pensando nelas, a Caixa acaba de anunciar mais uma vez que o prazo para sacar um valor extra diretamente em sua conta bancária, está acabando, faltam apenas 15 dias. Os valores podem chegar a até R$ 2,9 mil, saiba como é possível sacar e quem tem direito.

Quem pode sacar o valor?

O valor em questão trata-se de uma das modalidades de saques mais utilizadas pelos brasileiros que trabalham de maneira formal, a saber, o saque-aniversário do FGTS. Através da modalidade de saque, todos os anos, é possível retirar uma certa quantia do fundo.

Ele fica disponível todos os anos, durante o mês que o trabalhador faz aniversário, é possível solicitar o montante entre o primeiro e o último dia útil do mês em questão. Caso a solicitação seja feita posteriormente, o valor será liberado apenas no próximo ciclo de pagamentos.

Quem tiver interesse, é importante realizar logo a solicitação, pois como salientado, o prazo é apenas até o último dia de setembro. Além disso, há grandes possibilidades da modalidade deixar de existir nos próximos meses.

Vale a pena solicitar o saque?

A modalidade proporciona um dinheiro rápido ao trabalhador, todos os anos. Mas nem sempre optar pelo saque é interessante, pois ao fazer isso, ele deixa de ter alguns direitos caso seja demitido, mesmo sem justa causa. Ou seja, fica sem um auxílio.

Já que ao aderir ao saque-aniversário, automaticamente, o trabalhador precisa optar por não receber o valor integral do FGTS em certas situações, sendo a mais comum, sua demissão. O seu único direito é a multa de 40% do fundo.

Por isso, é importante colocar na balança para analisar se vale ou não a pena realizar a adesão e sacar o valor todos os anos.

Como realizar o saque?

Para que o trabalhador solicite o saque, é necessário que ele faça o download do aplicativo do FGTS e realize login. Após isso, procure pela opção “saque-aniversário” e caso não esteja ativada, ative. Lembrando que ao ativá-la, estará abrindo mão de alguns direitos durante o tempo que ela estiver selecionada.

Por fim, basta ver quais os valores que estão liberados, informar uma conta concorrente e solicitar o repasse. Vale lembrar que a depender do montante disponibilizado no fundo, o saque pode ser menor.

A porcentagem do saque varia bastante, caso o valor no fundo seja de até R$ 500, é possível sacar 50% do valor, apenas. Caso seja superior a R$ 20.000,01 é possível sacar 5% do valor e receber uma parcela adicional de R$ 2.900.

