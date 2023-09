IPVA ZERO: você está na lista para conseguir o benefício?

Entra ano, sai ano, e os brasileiros já voltam seus pensamentos para o pagamento de impostos e demais obrigações fiscais. Para quem dirige, seja profissionalmente ou para fins de lazer, a obrigação é a mesma: o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. No entanto, algumas categorias em especial estão isentas de pagar a taxa anual. Saiba mais detalhes, logo a seguir.

Entenda quais categorias estão isentas de pagar a taxa anual do IPVA. | Foto / Fernando Frazão / Agência Brasil

Motoristas de sorte

À medida que 2023 se aproxima do fim, muitos brasileiros já estão se preparando para cumprir com suas obrigações fiscais, e, para quem tem carro, isso inclui o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

No entanto, é importante destacar que existem diversas situações e regiões no Brasil onde a isenção deste imposto se torna uma realidade. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como esse benefício funciona, em detalhes.

As arrecadações do IPVA

O IPVA é um tributo estadual que tem como principal objetivo a arrecadação de recursos para os estados e municípios, seguindo uma distribuição específica. Esses recursos desempenham um papel fundamental no financiamento de uma variedade de investimentos públicos. Para ilustrar tais finalidades, podemos citar o estado de São Paulo, onde 20% do montante arrecadado com o IPVA é destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), contribuindo diretamente para o setor da educação pública.

Diferentes regras por região

Cada estado brasileiro possui suas próprias normas e critérios para a isenção do IPVA. Em São Paulo, existe uma lista que detalha quem pode se beneficiar dessa isenção tributária. Entre os contemplados estão pessoas com deficiência, vítimas de furto, roubo ou estelionato em relação ao veículo, proprietários que realizaram a baixa definitiva do automóvel e taxistas.

Além disso, certos tipos de veículos utilizados em atividades como transporte escolar, transporte urbano de passageiros e ônibus para fretamento do tipo contínuo também se enquadram nessa categoria de isenção.

Variação nos prazos de isenção por estado

A isenção do IPVA também varia dependendo do ano de fabricação do veículo e do estado em questão. Por exemplo, em estados como Amapá, Roraima e Rio Grande do Norte, veículos com mais de dez anos de fabricação são isentos do pagamento deste imposto. Os estados estabelecem diferentes prazos de isenção com base no ano de fabricação.

Em estados como Bahia, Amazonas, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe, a isenção se aplica a veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Em outros estados, como Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, o prazo é de 20 anos. Além disso, existem prazos específicos, como 18 anos em Mato Grosso e 30 anos em Tocantins. Vale ressaltar que em Minas Gerais, a isenção é aplicada somente a veículos com placas pretas, enquanto em Pernambuco não há isenção do IPVA.

