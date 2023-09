O ano é 2023, mas ainda existem segredos do Google que geram espanto; veja 3

Atualmente, não existe mais concorrente à altura do Google quando pensamos em buscar algum fato curioso na internet. O site de buscas da gigante da era digital proporciona um vasto material que vai desde notícias atualizadas sobre o que acontece no mundo hoje, até imagens específicas e até mesmo materiais para fins educativos. No entanto, existem funções curiosas e divertidas por trás do mecanismo que você nem deve desconfiar. Continue a leitura para descobrir três exemplos do que o Google esconde.

Veja três exemplos de funcionalidades curiosas que o site de buscas do Google esconde. | Foto: Reprodução / Freepik

Buscas improváveis

O Google, o gigante dos sites de busca, costuma ser uma ferramenta indispensável para quem vive de pesquisas na web, seja para saber mais sobre fatos atuais como históricos, ou até mesmo na busca por imagens e materiais acadêmicos.

No entanto, o site da gigante Google guarda algumas surpresas bem divertidas em seu mecanismo de pesquisa. Continue a leitura, logo abaixo, e descubra quatro dessas curiosas escondidas na página de buscas mais acessada no mundo.

Conheça 3 segredos no site de buscas do Google

Quando você insere determinadas palavras ou frases na barra de pesquisa, desbloqueia uma série de funcionalidades inesperadas e cativantes. Vamos explorar algumas dessas buscas secretas e descobrir como elas podem tornar a sua experiência no Google mais interessante, logo abaixo.

1. Do a Barrel Roll

Uma das buscas secretas mais icônicas do Google é a frase “Do a Barrel Roll”. Ao digitar essa expressão na barra de pesquisa e pressionar Enter, a página inteira realiza uma rotação completa de 360 graus. Essa ação pode surpreender os desavisados, mas, no geral, é uma maneira divertida e inusitada de interagir com o Google.

2. Sons de animais

Se você procura entretenimento para toda a família, experimente pesquisar por “Sons de Animais” no Google. Os resultados exibem ícones de diversas espécies e, ao clicar em cada um deles, você pode ouvir o som característico do animal selecionado. É uma experiência educativa e divertida, especialmente para as crianças. No entanto, é importante notar que alguns desses sons podem ser surpreendentemente altos e engraçados, especialmente o da baleia jubarte!

3. Google Gravity

Você já utilizou a opção “Estou com Sorte” no Google? Se não, esta é a oportunidade perfeita para experimentar. Ao digitar “Google Gravity” na barra de pesquisa e clicar no botão “Estou com Sorte”, você será surpreendido. A página inteira do Google “desaba” sob a influência da gravidade, transformando-se em blocos que caem livremente. É uma representação lúdica da física virtual que merece ser conferida.

Buscas curiosas e divertidas

Essas são apenas algumas das buscas secretas que podem acrescentar um toque extra de diversão à sua experiência de pesquisa no Google. Explore-as e divirta-se enquanto desvenda as surpresas que o Google tem reservadas para você. Afinal, mesmo na era digital, todos nós apreciamos um pouco de entretenimento inesperado.

