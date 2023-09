Aprenda a BLINDAR sua vida online: 12 dicas para ter segurança

Vida virtual mais segura – Em um mundo onde nossas vidas estão cada vez mais entrelaçadas com a esfera digital, como podemos nos proteger de ameaças invisíveis que rondam nossos dados pessoais? A resposta pode estar justamente na tecnologia que tanto nos expõe, mas que também pode ser a chave para uma experiência online mais segura e privada.

Passamos grande parte de nossa vida online, onde a privacidade é essencial. Foto de Christian Wiediger na Unsplash

Proteja sua vida online

Vivemos em um momento crítico da história da internet. Longe vão os dias em que a rede mundial de computadores era vista como um espaço irrestrito de livre expressão e anonimato. Hoje, a constante presença de notícias sobre ataques cibernéticos e vazamentos de dados torna imperativo adotar medidas de proteção. Além disso, uma onda crescente de censura digital em diversos países e o risco inerente à utilização de serviços online gratuitos têm desafiado a noção de que nossa privacidade está garantida.

Mesmo realizando tarefas banais como conversar com amigos, comprar ou pagar contas online, nossas informações pessoais estão expostas a uma série de ameaças virtuais. Contudo, há uma luz no fim do túnel. Diversas tecnologias têm surgido com o objetivo explícito de resguardar nossos dados pessoais. Portanto, não é uma surpresa que uma série de ferramentas e serviços tenham sido desenvolvidos para auxiliar nesse aspecto crucial da vida moderna.

Redes Privadas Virtuais, mais conhecidas como VPNs, são uma dessas soluções. Elas funcionam ao criar uma conexão criptografada entre seu dispositivo e um servidor remoto, disfarçando sua localização e tornando extremamente difícil para alguém rastrear suas atividades online. Este é um recurso particularmente útil para quem usa redes Wi-Fi públicas, que são notórias por sua vulnerabilidade a ataques.

Outra camada de proteção pode ser adicionada através do uso de ferramentas anti-spyware, que são programas de computador elaborados para identificar e erradicar softwares maliciosos projetados para coletar informações sobre você sem seu consentimento. Essas ferramentas fazem um trabalho exemplar ao bloquear acesso não autorizado a dados sensíveis como senhas e informações financeiras.

A importância das senhas é muitas vezes subestimada, e é por isso que os gerenciadores de senhas entram em cena. Esses softwares armazenam e administram todas as suas credenciais de acesso de forma segura, e o que é melhor, geram senhas complexas e únicas para cada serviço que você usa, reduzindo o risco de ataques.

Além das ameaças digitais, há o perigo da espionagem visual. Telas de privacidade são filtros físicos colocados sobre a tela do seu dispositivo, limitando o ângulo de visão e protegendo suas informações de olhares indesejados. Marcas como a Vintez têm recebido altas avaliações de clientes em plataformas como Amazon e Walmart por sua eficácia.

Além disso, uma das estratégias mais eficazes para manter sua caixa de entrada de e-mail segura é o uso de e-mails “gravadores”, contas temporárias que podem ser descartadas após um curto período de uso. Isso é particularmente útil para evitar spam e proteger seu e-mail principal de ser vinculado a bancos de dados indesejados.

Quanto à navegação web, bloqueadores de anúncios como Adblock Plus e uBlock Origin impedem a coleta de dados por rastreadores de anúncios, melhorando sua experiência e protegendo sua privacidade. O mesmo pode ser dito para mecanismos de pesquisa focados na privacidade, como DuckDuckGo e Brave, que não armazenam nem compartilham seu histórico de busca.

Privacidade

A privacidade também é uma preocupação quando se trata de armazenamento de dados. Ferramentas de criptografia de disco, como BitLocker e FileVault, são indispensáveis para proteger suas informações caso seu dispositivo seja perdido ou roubado. Para completar, métodos de pagamento anônimos como criptomoedas, cartões de débito pré-pagos e plataformas como Paysafecard podem ser usados para fazer transações financeiras sem revelar sua identidade.

Em um mundo onde muitas vezes somos nosso maior inimigo no que diz respeito à privacidade online, a adoção dessas tecnologias e de melhores hábitos podem fazer toda a diferença. Não existe uma única solução que atenda a todos os casos, mas uma combinação de diferentes tecnologias pode fornecer uma proteção robusta. A chave é encontrar o que melhor atende às suas necessidades e ao nível de risco que você está disposto a assumir.

