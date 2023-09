Como ocorre a cada final de mês, novos pagamentos do programa de transferência de renda Bolsa Família devem começar já na próxima semana. No entanto, segundo regras estabelecidas dentro do próprio auxílio social, algumas situações de nível atípico podem resultar na antecipação dos repasses, como é o caso em algumas cidades ao Sul do país. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda como será a distribuição das datas de pagamentos do benefício em setembro.

O primeiro NIS e quem mora nestas cidades terá surpresa no Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novidade antes do previsto

O governo federal trouxe boas notícias para os beneficiários do programa Bolsa Família na última semana. Segundo anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), será realizada a antecipação de pagamentos para dois grupos de beneficiários neste mês de setembro.

Continue a leitura, logo abaixo, para saber em detalhes quais beneficiários devem receber os respectivos valores do auxílio social antes do previsto.

Leia mais: Alerta! Dinheiro “desaparece” no app do Bolsa Família; E AGORA?

Entenda as regras da antecipação do Bolsa Família

Na chamada antecipação semanal, os beneficiários que recebem o Bolsa Família na segunda-feira terão suas parcelas antecipadas, sendo disponibilizadas no sábado anterior ao depósito. Neste mês de setembro, os participantes do grupo de NIS 1 serão beneficiados com essa regra.

O outro tipo de antecipação, relacionada à situações de desastres naturais e calamidade pública também está em vigor neste mês, após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar o adiantamento do pagamento para as famílias do Bolsa Família afetadas por desastres naturais, como fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, ocorridas recentemente. Essas parcelas serão disponibilizadas no primeiro dia de liberação do programa, que ocorre na segunda-feira, dia 18.

Valores do benefício em setembro

Quanto aos adicionais do Bolsa Família, quatro deles serão liberados nesta folha de pagamento, exceto pelo Auxílio Gás, visto que a disponibilização do benefício só acontece a cada dois meses. Esses adicionais foram confirmados por meio da Medida Provisória nº 1.164 e permitem que os beneficiários recebam valores superiores a um salário mínimo.

Entenda os valores dos adicionais do benefício

Benefício primeira infância: Para cada criança de até seis anos, é liberada uma parcela de R$ 150.

Para cada criança de até seis anos, é liberada uma parcela de R$ 150. Benefício variável familiar: Lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos recebem uma quantia de R$ 50.

Lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos recebem uma quantia de R$ 50. Benefício de renda de cidadania: Cada integrante da família recebe uma parcela de R$ 142.

Cada integrante da família recebe uma parcela de R$ 142. Benefício complementar: Este adicional complementa o valor, caso o Bolsa Família não atinja o mínimo de R$ 600.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Veja, logo abaixo, as datas de liberação do Bolsa Família para os diferentes finais de NIS:

Final em NIS 1 – 18/09 (pagamento antecipado para 16/09)

Final do NIS 2 – 19

Final do NIS 3 – 20

Final do NIS 4 – 21

Final do NIS 5 – 22

Final do NIS 6 – 25 (liberado em 23/09)

Final do NIS 7 – 26

Final do NIS 8 – 27

Final do NIS 9 – 28

Final do NIS 0 – 29

Leia também: Bolsa Família: pediu acesso e não sabe se foi aprovado? Descubra aqui