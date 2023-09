700 ou 684? Quanto cada pessoa receberá do Bolsa Família em setembro

Com novas regras implementadas pelo governo federal, o programa de transferência de renda Bolsa Família, que está prestes a começar mais uma rodada de repasses em setembro, passou por alterações no que se refere ao valor do auxílio depositado na conta do Caixa Tem de cada beneficiário do programa social. Para setembro, não será diferente. Entenda, a seguir, o que mudou e quando você irá receber.

Entenda quanto cada pessoa receberá do Bolsa Família em setembro. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valores diferentes em setembro

A próxima rodada de pagamentos do programa Bolsa Família está prestes a começar, e é importante que as famílias beneficiárias estejam por dentro do calendário de depósitos para saber quando poderão receber suas parcelas.

Além disso, o benefício agora é calculado de acordo com um novo modelo que considera diversos critérios e valores diferentes, e é essencial compreender como isso afeta o valor que cada família receberá. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: Bolsa Família: pediu acesso e não sabe se foi aprovado? Descubra aqui

Entenda o novo cálculo do Bolsa Família

O cálculo do Bolsa Família agora segue uma tabela de valores e critérios específicos, que são os seguintes:

Cada integrante da família, de qualquer idade, receberá R$ 142.

O valor mínimo da parcela é de R$ 600.

Para cada criança de zero a seis anos, será pago R$ 150.

Para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, o valor é de R$ 50.

É importante que as famílias estejam cientes desses valores para entender como o benefício será calculado e quanto poderão receber.

Antecipações confirmadas para setembro

Embora o governo não tenha realizado antecipações para todos os beneficiários, duas categorias de famílias terão acesso antecipado aos depósitos. As famílias com Número de Identificação Social (NIS) final 1 já podem acessar suas parcelas pelo Caixa Tem.

Originalmente previsto para o dia 18 de setembro, o pagamento foi liberado para o próximo sábado (16). Da mesma forma, as famílias com NIS final 6 terão acesso antecipado às parcelas, disponíveis desde o sábado, dia 23 de setembro.

Cronograma de pagamentos de setembro

O calendário de pagamentos para setembro é o seguinte:

18/09: Repasse para beneficiários com NIS final 1 (disponíveis desde 16 de setembro).

19/09: Repasse para beneficiários com NIS final 2.

20/09: Repasse para beneficiários com NIS final 3.

21/09: Repasse para beneficiários com NIS final 4.

22/09: Repasse para beneficiários com NIS final 5.

25/09: Repasse para beneficiários com NIS final 6 (disponíveis desde 23 de setembro).

26/09: Repasse para beneficiários com NIS final 7.

27/09: Repasse para beneficiários com NIS final 8.

28/09: Repasse para beneficiários com NIS final 9.

29/09: Repasse para beneficiários com NIS final 0.

Leia também: Um salário mínimo por mês dá direito ao Bolsa Família 2023/2024?