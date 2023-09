FGTS falso no WhatsApp; novo golpes já fez diversas vítimas

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), costuma ser sinônimo de alívio para aqueles que acabam de perder seu emprego, ou que passam por situações específicas, nas quais a possibilidade de resgate do valor é autorizada. No entanto, este estimado valor também virou alvo de golpistas, que buscam novas estratégias para enganar os mais desatentos e roubar valores referentes ao fundo. Continue a leitura, logo abaixo, para entender o novo golpe e como se proteger.

O golpe no seu benefício

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, popularmente conhecido como FGTS, desempenha um papel fundamental na vida dos trabalhadores brasileiros, proporcionando uma importante rede de segurança financeira em momentos de necessidade.

Entretanto, nos últimos tempos, tem surgido uma ameaça preocupante após a chegada de um novo golpe que visa enganar os mais desavisados, roubando tanto seu dinheiro quanto seus dados pessoais. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, como esse golpe funciona, quais medidas de proteção podem ser adotadas e quando é possível efetuar o saque legítimo do FGTS.

Entenda as condições para a liberação do FGTS

O direito de sacar o saldo do FGTS é garantido aos trabalhadores com contrato formal no Brasil em diversas circunstâncias. Em momentos de crise econômica ou de saúde pública, como durante a pandemia de covid-19, o Governo Federal implementou medidas para permitir o saque emergencial do FGTS.

No entanto, mesmo após o período de liberação oficial do FGTS, muitos criminosos têm utilizado métodos fraudulentos, enviando mensagens convincentes que prometem oportunidades de saque ou liberação de fundos.

Desvendando o golpe do FGTS

Os golpistas frequentemente se fazem passar por funcionários da Caixa Econômica Federal, a instituição responsável pela administração do FGTS, e entram em contato com as vítimas, alegando que elas têm a opção de sacar ou liberar valores do fundo. Em muitos casos, essas mensagens incluem solicitações de informações pessoais, como nome completo, data de nascimento e número de CPF. Em situações mais graves, os criminosos chegam a solicitar que as vítimas realizem transferências bancárias ou depósitos para supostamente liberar os fundos.

Dicas para se proteger dos golpes por WhatsApp

1. Verifique a fonte

Sempre confirme as informações diretamente no site oficial do FGTS ou por meio do aplicativo oficial da Caixa.

2. Desconfie de mensagens não solicitadas

Ao receber mensagens suspeitas de números desconhecidos ou de pessoas que afirmam ser da Caixa, verifique sua autenticidade junto à instituição antes de responder. Se você receber uma mensagem suspeita, bloqueie o número e denuncie a tentativa de fraude às autoridades competentes.

3. Não compartilhe informações pessoais

Nunca forneça dados pessoais, como nome completo, CPF ou informações bancárias, a menos que tenha certeza da legitimidade da fonte.

4. Evite clicar em links suspeitos

Fuja da tentação em clicar nos links enviados por desconhecidos, pois podem direcionar para sites fraudulentos.

Quando posso sacar o FGTS?

O saque do FGTS só é permitido em circunstâncias específicas, tais como:

Demissão sem justa causa.

Compra ou financiamento de moradia própria.

Saque-aniversário.

Diagnóstico de doenças graves.

Aposentadoria.

Desastres naturais reconhecidos pelo Governo Federal.

Detalhes que contam

É fundamental ter conhecimento de que o saldo também pode ser utilizado como garantia para empréstimos, por meio da modalidade de saque-aniversário. Nesse caso, não é necessária a liberação pelo governo, mas o trabalhador deve aderir a essa modalidade e procurar uma instituição financeira autorizada pelo FGTS para a contratação.

