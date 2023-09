Nome de recém-nascido arranca lágrimas; vídeo EMOCIONOU TODO MUNDO

Se você tem facilidade de chorar, é bom respirar fundo antes de saber um pouco mais sobre a emocionante história que uma mãe registrou em um vídeo postado em sua conta da rede social TikTok. O momento digno de um filme viralizou na plataforma e já alcançou mais de 15 milhões de visualizações, além de 2 milhões de curtidas. Continue a leitura, a seguir, e saiba um pouco mais sobre o que aconteceu neste lindo momento em família.

Avô se emociona com revelação de sua filha sobre o nome do bebê. | Foto: Reprodução / TikTok

Um momento único

Se você é daquele tipo de pessoa que se emociona com os filmes românticos que costumava passar na Sessão da Tarde, garantimos que a cena que você verá, a seguir, exigirá uma caixa inteira de lenços! Recentemente, um vídeo emocionante de uma cabeleireira chamada Carly Kriser, que mora no estado de Utah, na região oeste dos Estados Unidos, viralizou no TikTok.

Neste vídeo, Carly compartilhou o tocante momento em que seu pai descobriu o nome de seu recém-nascido. continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais sobre o momento que, certamente fará com que um ‘cisco’ caia dos seus olhos.

Emoção que não se mede

Na gravação, que já conquistou incríveis 15,6 milhões de visualizações na plataforma, recebeu 2,6 milhões de curtidas e inúmeros comentários, o pai de Carly entra no quarto da maternidade cheio de entusiasmo para conhecer o seu neto recém-nascido. Ele abraça calorosamente a filha e, depois, se dirige ao berço do neto para segurá-lo nos braços.

A revelação

Quando o homem está confortavelmente sentado em um sofá com o bebê nos braços, Carly finalmente revela o nome da criança: Lawson Leonard Kriser, em uma homenagem tocante ao seu próprio pai. Ao descobrir que o neto leva o seu nome, o pai de Carly não consegue conter a emoção e lágrimas de felicidade inundam seus olhos. Ele pergunta incrédulo: “Isso é sério?” Carly confirma a informação e o abraça com carinho. Ela descreveu esse momento como “um dos mais especiais” de sua vida na legenda do vídeo.

Confira o momento emocionante entre vovô e seu neto recém nascido, postado em sua conta no TikTok, logo abaixo:

Usuários do TikTok se emocionam com vídeo

Os internautas, ao verem essa linda demonstração de amor e emoção, também ficaram comovidos com o vídeo. Nos mais de 7 mil comentários que se acumularam na publicação, as pessoas compartilharam suas próprias histórias e sentimentos.

Um usuário comentou sobre a alegria do avô ao conhecer o bebê. Outro relatou que seu filho tem o mesmo nome do meio que o seu pai, desejando que ele estivesse presente para ver isso. Outra pessoa mencionou que deu a sua filha o nome em homenagem a um tio que faleceu e que era como um pai para ela, expressando o desejo de que sua bebê o tivesse conhecido. Também houve quem agradecesse por compartilhar o momento, lembrando do falecimento do pai e afirmando que esse vídeo permitiu que ele experimentasse um sentimento semelhante.

