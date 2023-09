Por que tanta gente tem Android e iOS ao mesmo tempo? Entenda o porquê

No mundo dos smartphone existem aqueles que são fãs do sistema Android e dá liberdade que o SO proporciona aos usuários, enquanto os Applemaníacos garantem que o iOS nos iPhones são mais estáveis e muito mais seguros contra vírus e invasões à dados pessoais. Por outro lado existe uma parcela de consumidores que, curiosamente, faz questão de usufruir as vantagens de ambos ao mesmo tempo. Entenda os motivos, a seguir.

O melhor dos dois mundos

Ter um celular com sistema Android e um iPhone pode parecer uma combinação incomum, mas, na realidade, essa escolha oferece várias vantagens significativas.

Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer os quatro motivos que podem te levar a considerar essa “dupla tecnológica” como uma opção inteligente.

4 motivos para usar os 2 sistemas de smartphones

1. Acesso a uma variedade de aplicativos

Uma das razões mais convincentes para adotar essa combinação é o acesso a uma ampla gama de aplicativos disponíveis em ambas as plataformas. A App Store, da Apple, oferece uma seleção diversificada, incluindo aplicativos exclusivos como iMessage, FaceTime, Apple Music e muitos outros. A Google Play Store, por outro lado, possui uma seleção ainda maior, com mais de 3,5 milhões de aplicativos. Ao escolher essa combinação de sistemas operacionais, você aumenta suas opções para quase 6 milhões de aplicativos disponíveis para download.

2. Equilibrando flexibilidade e segurança

O Android é conhecido por sua personalização, permitindo que os usuários modifiquem a aparência e as configurações do sistema de várias maneiras. No entanto, essa flexibilidade pode tornar o dispositivo mais vulnerável a ameaças, como malware e invasões. Por outro lado, o iOS é elogiado por sua segurança robusta, com atualizações frequentes e um processo rigoroso de revisão de aplicativos na App Store. Ao ter um iPhone e um celular Android, você pode equilibrar a flexibilidade de personalização com a segurança sólida, alternando entre os sistemas conforme necessário.

3. Explorando a diversidade de hardware do Android

A Apple controla tanto o hardware quanto o software de seus iPhones, oferecendo uma experiência otimizada e coesa. No entanto, isso limita as opções de modelos disponíveis. Por outro lado, o Android é adotado por várias fabricantes, proporcionando uma ampla variedade de opções de hardware. Além disso, o código aberto do Android permite que as fabricantes personalizem a interface do sistema, permitindo que os usuários escolham a que mais lhes agrada. Ao adotar essa dupla de sistemas operacionais, você pode desfrutar da qualidade dos dispositivos Apple enquanto aproveita as diferentes características de hardware e software oferecidas pelas fabricantes Android.

4. Adquirindo conhecimento em ambas as plataformas

Ter um iPhone e um celular Android permite que você se familiarize com os dois principais sistemas operacionais móveis do mercado. Isso é especialmente útil se você trabalha com tecnologia, desenvolvimento de aplicativos ou é um entusiasta que gosta de acompanhar as últimas tendências. Ter conhecimento em ambas as plataformas proporciona uma visão mais ampla do mundo da tecnologia móvel e o capacita a ajudar amigos e familiares com dispositivos de ambos os sistemas. Além disso, você estará sempre atualizado com as últimas novidades em sistemas operacionais, o que pode ser valioso em muitos cenários.

Hora de pesar na balança

Ter um celular Android e um iPhone ao mesmo tempo possibilita uma variedade de benefícios, desde a expansão de suas opções de aplicativos até a combinação de flexibilidade e segurança. Essa escolha também permite que você aproveite a diversidade de hardware do Android enquanto permanece fiel à Apple e adquira conhecimento sobre ambos os sistemas operacionais móveis líderes.

