Como parar de exibir sua relação nas redes pode fazer BEM para sua mente

Na era digital o que se tornou cada vez mais comum é o excesso de exposição da vida privada de cada um. Seja no que fazem no dia à dia, enquanto solteiros, ou o quão felizes estão enquanto casados ou em meio a uma relação que acabou de começar. Mas o que esconde tal divulgação compulsiva em redes sociais? Continue a leitura, logo abaixo, e entenda alguns motivos para preservar um pouco a sua privacidade a dois.

Entenda como parar de exibir sua relação nas redes pode fazer bem para a sua mente. | Foto: Montagem / Reprodução

É hora de se postar menos

Com frequência, cometemos o erro de exibir publicamente nossos relacionamentos nas redes sociais, acreditando que essa é a melhor forma de expressar o que sentimos pelo outro, como se precisasse gritar para o mundo o nosso inflamável amor.

Mas o que muitos não sabem é que essa prática é mais prejudicial do que uma inocente prova de nosso genuíno e puro sentimento. Continue a leitura, logo abaixo e entenda os motivos para diminuir tanta exposição de sua vida pessoal.

Leia mais: Você já acreditou em uma desta 6 MENTIRAS sobre relacionamentos

A exposição que rema contra você

A palavra chave é discrição. Sim, ser low-profile em certos momentos da sua vida pode trazer mais benefícios do que você pode imaginar para a sua relação. É compreensível o desejo de compartilhar nossos relacionamentos com o mundo, mas existem diversas razões pelas quais manter esses momentos privados é a escolha mais sensata, e isso não implica, de forma alguma, que você não esteja feliz em sua relação.

Insegurança por trás de overpostings

De acordo com um estudo conduzido por Lydia F. Emery, do Departamento de Psicologia da Universidade Northwestern nos Estados Unidos, as pessoas que buscam maior visibilidade e aprovação nas redes sociais em relação aos seus relacionamentos muitas vezes são aquelas que têm inseguranças em suas relações.

3 motivos para você se expor menos nas redes sociais

Veja, logo abaixo algumas razões que confirmam que é preferível manter seu relacionamento em privacidade ou, pelo menos, evitar torná-lo público nas redes sociais.

Evitar vibrações negativas : Ao compartilhar sua relação nas redes sociais, você está sujeito a receber comentários e vibrações negativas de pessoas invejosas que podem não se alegrar com sua felicidade. É prudente preservar sua relação dessas energias prejudiciais.

: Ao compartilhar sua relação nas redes sociais, você está sujeito a receber comentários e vibrações negativas de pessoas invejosas que podem não se alegrar com sua felicidade. É prudente preservar sua relação dessas energias prejudiciais. Melhorar sua autoconfiança : Estudos revelaram que aqueles que exibem seus relacionamentos nas redes sociais muitas vezes estão buscando projetar uma felicidade que, na realidade, não possuem. Manter sua relação em privacidade demonstra segurança e autoconfiança, indicando que você não precisa provar sua felicidade a ninguém.

: Estudos revelaram que aqueles que exibem seus relacionamentos nas redes sociais muitas vezes estão buscando projetar uma felicidade que, na realidade, não possuem. Manter sua relação em privacidade demonstra segurança e autoconfiança, indicando que você não precisa provar sua felicidade a ninguém. Preservar memórias desnecessárias: Uma razão que justifica passar a evitar essa exposição de seu relacionamento nas redes sociais é que, caso o relacionamento termine, as lembranças e registros públicos permanecerão online. Apesar de poder excluí-los, essa ação pode ser dolorosa e evocar memórias dolorosas. Portanto, poupar-se desse sofrimento é uma escolha sábia.

Para a sua reflexão

Conforme explicamos mais acima, manter seu relacionamento longe das redes sociais pode ser uma decisão inteligente para proteger sua felicidade, autoestima e paz de espírito. Às vezes, a privacidade é o melhor presente que podemos dar a nós mesmos e ao nosso relacionamento, no qual apenas duas pessoas precisam saber dos reais sentimentos que um sente pelo outro.

Leia também: Alerta de SEGREDOS! Estes signos terão um relacionamento oculto em setembro