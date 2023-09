A Caixa Econômica Federal abriu novamente o programa de crédito que irá auxiliar mais de 100 mil empreendedores em suas dívidas ou projetos. Estima-se que seja repassado mais de R$ 300 milhões até o fim do ano para este programa do Governo Federal em conjunto com a Caixa Econômica. Por ser um programa com viés público — os juros serão limitados a 4% e os recursos poderão ser pagos em até 48 vezes.

Empreendedor que precisa de CRÉDITO recebe notícia BOMBA do governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa abre nova linha de crédito

Trata-se de um programa que faz parte do Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) — que está sendo coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Haja vista que através dessa ação — espera-se auxiliar milhares de empreendedores brasileiros.

Os juros são limitados a somente 4% ao mês — e começam a partir de 0,69% de acordo com o projeto desenhado. Os recursos serão direcionados aos órgãos de crédito que integram a Abcred (Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças).

Logo — a entidade será responsável por repassar os recursos emprestados aos empreendedores cadastrados. Os interessados precisam entrar em contato com as instituições credenciadas pela Abcred — através do site oficial da associação na aba de “Associadas”.

Este programa terá regras distintas do SIM Digital — ação oriunda da Caixa que emprestava valores entre R$ 1 mil e R$ 300 mil com juros baixos. Lembrando que por mais que esta ação tenha tido juros bem baixos — os índices de inadimplência foram de 87%.

Por esse motivo, a Caixa está realizando uma modalidade alternativa de concessão de crédito. A fim de evitar que hajam repetições quanto aos índices de inadimplência dos clientes Caixa.

Leia mais: Para pagar em 60 vezes: novo empréstimo OUSADO foi liberado

Instituições se protegem de “golpes”

Com isso, as instituições que tornam viável o crédito aos empreendedores — estão viabilizando o projeto com base na estrutura de cada empresa. Logo — o programa irá conceder o crédito para as respectivas empresas mediante uma análise formal do projeto.

Portanto — a análise será feita mediante o aumento da produção, capital de giro, etc. Além de outros aspectos que podem ser analisados. Bem como para compra de móveis, ferramentas, equipamentos, etc. Todo processo será supervisionado por profissionais.

Durante o anúncio do programa — a presidente da Caixa (Rita Serrano) afirmou que a ação é com o intuito de regionalizar o crédito. Logo — ressalta acerca da importância do acompanhamento formal e técnico das concessões.

Logo, caso a empresa realmente necessite do capital e consiga provar isso. Irá conseguir receber crédito com excelentes taxas de juros e de maneira bastante simplificada com até 48 meses para pagar. Sendo a primeira parcela paga somente após o primeiro semestre da contratação.

Leia mais: ESTES beneficiários do INSS terão novo empréstimo liberado