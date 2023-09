Todas às vezes que o usuário deleta alguma conversa ou mídia do WhatsApp — acaba ativando a “lixeira” do aplicativo. Em contraste com outros dispositivos como computadores — a maneira cujo o celular armazena o seu lixo é um pouco diferente. Tal como nos dispositivos de mesa, é possível reaver alguns itens deletados que foram enviados para lixeira. O processo é simples de ser feito e leva poucos minutos.

Você sabe onde fica a lixeira do WhatsApp Descubra | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona a lixeira do WhatsApp?

O WhatsApp é um aplicativo que está disponível para diferentes sistemas operacionais. No caso do Android e iOS, a maneira cujo seus “lixos” são armazenados é diferente da maneira que o WhatsApp armazena os seus lixos na lixeira.

Quando o usuário apaga alguma coisa, aquele item será deletado permanentemente. Entretanto, há uma opção no WhatsApp que muitos sequer ativam — mas existe!

O backup do WhatsApp salva todos os itens até aquele momento. Logo, se tiver alguma mídia na conversa e o backup for feito às 15h — aquela mídia ficará salva no backup. Caso o usuário apague posteriormente, por mais que não exista mais no dispositivo — será possível acessá-la através do “Backup”.

Portanto, em miúdos — o backup é a lixeira do Android. Que possibilita que itens como conversas e mídias sejam restaurados em questão de minutos. Para isso é importante manter sempre o backup ativo e funcional — a fim de evitar perdas de conteúdos importantes.

Como acessar o backup do WhatsApp?

O backup do WhatsApp fica armazenado na nuvem. Seja na conta do Google ou iOS. Todos os dias acontece o backup automático — mas é possível criar backups manuais a fim de vir a recuperar arquivos posteriormente. Lembrando que também é possível escolher entre diferentes tipos de backups.

Bem como backups diários, semanais ou mensais. É recomendado que o backup seja feito no mínimo a cada três dias — a fim de evitar maiores danos aos usuários.

Para acessar o backup o usuário precisa entrar na conta do Google/iOS e verificar os últimos backups salvos do WhatsApp. Por mais que eles estejam contidos ali, é necessário restaurar o backup para ter acesso aos dados.

Isso é feito restaurando o WhatsApp, podendo ser feito em questão de minutos o processo de desinstalação do aplicativo. No momento que o mesmo inicia novamente — é possível escolher o backup mais recente (ou qualquer outro disponível) e acessá-lo.

Portanto, é uma maneira bem simples de conhecer a lixeira do WhatsApp e ainda por cima saber como usá-la da melhor maneira possível para armazenar dados e usá-los quando necessário for.

