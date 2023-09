TODO MUNDO está usando: novo recurso do WhatsApp liberado HOJE (15)

Como já virou costume em 2023, o WhatsApp está passando por mais uma atualização para melhorar ainda mais a experiência de seus fiéis usuários. Esse recurso tem chamado a atenção da comunidade mundial do aplicativo de mensagens, pois promete transformar a plataforma em um meio de disseminação de informações em grande escala. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre o recurso.

Novidade na palma da sua mão

Para quem ainda não está por dentro das novidades, o WhatsApp está passando por uma significativa remodelação e introduzindo novas funcionalidades, sendo a mais recente delas o recurso Canais, anunciado na última quarta-feira (13).

Esse recurso tem chamado a atenção da comunidade global do aplicativo, pois promete transformar o WhatsApp em um meio de disseminação de informações em grande escala, de forma semelhante ao Telegram.

Entendendo o Canais do WhatsApp

Os Canais serão apresentados em uma guia separada chamada de “Atualizações,” que anteriormente era conhecida como “Status.” Nessa guia, além dos tradicionais Stories, os usuários poderão encontrar os novos Canais, que incluirão os mais ativos e populares. Inicialmente, apenas Canais de parceiros selecionados e verificados estarão disponíveis, mas em breve, todos os usuários terão a oportunidade de criar seus próprios Canais.

Privacidade como prioridade

É importante ressaltar que esse recurso não será exclusivo para grandes empresas ou influenciadores. No ambiente dos Canais, os criadores não terão acesso a informações pessoais dos participantes, garantindo assim um ambiente seguro e privado. Além disso, quando um usuário encaminhar uma mensagem de um Canal para uma conversa, o texto conterá um link direto para o Canal correspondente.

Canais x Comunidades: qual a diferença?

A ferramenta Canais funciona de forma diferente se comparado ao Comunidades, que foi lançado oficialmente no Brasil no início deste ano.

Enquanto o Comunidades busca unir diversos grupos do WhatsApp sob um único teto, permitindo a inclusão de até 50 grupos em uma comunidade com suporte para até cinco mil pessoas, os Canais funcionam de maneira diferente. Eles se assemelham a uma transmissão, em que uma única pessoa faz a comunicação e várias pessoas recebem, resultando em uma distribuição de conteúdo mais direta. Isso torna o recurso Canais mais centrado na disseminação de informações do que na interação entre os usuários.

Com essa nova atualização, o WhatsApp demonstra seu compromisso contínuo em criar um ambiente digital mais dinâmico e funcional para seus usuários, abrindo novas possibilidades de compartilhamento de informações em massa, enquanto mantém a privacidade e segurança como prioridades.

