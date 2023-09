INSS: veja em qual data os pagamentos serão retomados

Comunicado sobre o INSS – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o centro nervoso de diversas operações financeiras que afetam milhões de brasileiros todos os meses. Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS aguardam ansiosamente as datas em que o governo federal efetua os pagamentos desses benefícios. Em uma recente atualização, o órgão divulgou as datas que regerão as transferências financeiras no mês de setembro, gerando expectativa entre os beneficiários.

Pagamentos do INSS

O INSS, que é uma instituição crucial na gestão dos recursos financeiros destinados a diversas classes da população, tem a responsabilidade de estabelecer o cronograma de pagamentos. Este é um ato de extrema importância, já que organiza e estabelece o fluxo de recursos destinados a garantir a subsistência de milhões de pessoas. Com o compromisso de manter o público informado, o órgão liberou recentemente as datas referentes aos pagamentos de setembro, após ter concluído os repasses relativos ao mês de agosto em 08 de setembro.

O procedimento para o desembolso dos benefícios segue uma logística específica que depende, entre outras coisas, do último dígito numérico da identificação do benefício, conhecido como Número de Identificação Social (NIS). Esse número, que é semelhante a um CPF para os pagamentos do INSS, determina em que data o beneficiário irá receber o depósito. Para saber quando receberão, os segurados podem consultar o último dígito do seu NIS, excluindo-se o dígito verificador que aparece após o traço.

Os primeiros a receber serão aqueles beneficiários que têm direito a valores que não ultrapassam o salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.320. Os pagamentos para esse grupo começarão a ser efetuados a partir do dia 25 de setembro. Posteriormente, os beneficiários que recebem valores acima do salário mínimo entrarão no ciclo de pagamentos a partir do dia 2 de outubro.

Para exemplificar como as datas são organizadas, tomemos como exemplo os segurados que têm direito a receber até R$ 1.320: os que possuem NIS terminado em 1 receberão no dia 25 de setembro, aqueles com NIS finalizado em 2 receberão no dia 26 de setembro, e assim por diante. Para os segurados que têm direito a quantias superiores ao salário mínimo, o pagamento também será escalonado, começando com os beneficiários cujo NIS termina em 1 e 6, no dia 2 de outubro.

Planejamento financeiro

Essas informações, além de serem cruciais para o planejamento financeiro dos beneficiários, também ajudam a evitar aglomerações em agências bancárias, especialmente em tempos de pandemia. Ao terem conhecimento prévio das datas, os beneficiários podem se organizar melhor, tanto em relação a suas finanças pessoais quanto em relação à logística necessária para o recebimento dos valores.

Para mais detalhes sobre o cronograma de pagamentos e outros assuntos relacionados ao INSS, é possível consultar o site oficial do órgão http://www.inss.gov.br/. Com essas informações em mãos, os beneficiários do INSS podem se programar adequadamente, evitando surpresas e transtornos.

