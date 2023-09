Bilionários despertam a curiosidade de muitos, não importa a idade que tenham. Por décadas se acreditava que alcançar a riqueza demandava uma vida inteira de trabalho duro e muita dedicação. Contudo, em tempos modernos temos sinais claros de que as novas áreas profissionais, assim como as novas tendências do mercado de trabalho podem gerar impressionantes riquezas desde cedo. A seguir, confira as listas dos 5 bilionários mais velhos e os mais jovens do Brasil.

De 26 a 92 anos: estes são os BILIONÁRIOS mais velhos e mais jovens do Brasil. | Foto: Montagem / Reprodução

Bilionários a frente do seu tempo

Houve um tempo em que se acreditava que alcançar a riqueza demandava uma vida inteira de trabalho duro e muita dedicação, além do que muitos creditam como um pouco de sorte extra. Um exemplo disso é o amado ex-apresentador e dono da emissora de televisão Silvio Santos que, aos 92 anos, conquista um lugar de destaque no ranking dos bilionários mais idosos do Brasil, ostentando uma fortuna estimada em impressionantes R$ 1,6 bilhão.

Por outro lado, a nova geração tem mostrado que o trabalho moderno não depende mais de intermináveis anos de trabalho contínuo para fazer de jovens empresários, verdadeiros magnatas de seus setores de trabalho.

Para ilustrar a nova realidade, temos o título de bilionário mais jovem do Brasil recaindo sobre os ombros de Pedro Franceschi, um dos fundadores da Brex, uma inovadora empresa de tecnologia e serviços de pagamento com sede nos Estados Unidos, que, com apenas 26 anos, acumula um patrimônio de R$ 4,4 bilhões.

No entanto, a lista de jovens e não tão jovens magnatas brasileiros não para por ai. Continue a leitura, logo abaixo, para saber quais os bilionários mais velhos e mais novos do Brasil.

Leia mais: De agosto a dezembro, estes SIGNOS podem tropeçar na riqueza

Forbes revela a lista dos privilegiados

Esses notáveis feitos financeiros são revelados pela Lista Forbes de Bilionários Brasileiros, que integra a edição 111 da revista Forbes Brasil. Esta edição comemora os 11 anos da revista no país e já está disponível para leitura nos aplicativos da App Store e da Play Store, bem como no site oficial da Forbes. O ranking também inclui gigantes corporativas como WEG, Votorantim e Klabin, que contribuem para a prosperidade tanto dos mais experientes quanto dos mais jovens.

Os 5 bilionários mais idosos do Brasil em 2023

1. Daniel Miguel Klabin

Patrimônio: R$ 1,8 bilhão

Idade: 94 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro, RJ

Origem da fortuna: Klabin

Posição no ranking geral: 181ª na Forbes Brasil.

2. João Jacob Vontobel

Patrimônio: R$ 2,8 bilhões

Idade: 94 anos

Local de nascimento: Rio Grande do Sul, RS

Origem da fortuna: Vonpar

Posição no ranking geral: 139ª na Forbes Brasil.

3. Silvio Santos

Patrimônio: R$ 1,6 bilhão

Idade: 92 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro, RJ

Origem da fortuna: SBT

Posição no ranking geral: 209ª na Forbes Brasil.

4. Nelson Marques Ferreira Ometto

Patrimônio: R$ 1,1 bilhão

Idade: 92 anos

Local de nascimento: São Paulo, SP

Origem da fortuna: São Martinho

Posição no ranking geral: 249ª na Forbes Brasil.

5. Samuel Barata

Patrimônio: R$ 5 bilhões

Idade: 92 anos

Local de nascimento: Pará, PA

Origem da fortuna: DPSP (Drogaria São Paulo e Pacheco)

Posição no ranking geral: 74ª na Forbes Brasil.

No entanto, em tempos modernos temos sinais claros de que as novas áreas profissionais, assim como as novas tendências do mercado de trabalho podem gerar impressionantes riquezas desde cedo, como é o caso de jovens empresários que já possuem patrimônios bilionários ainda na faixa dos vinte e poucos anos. Veja a seguir.

5 bilionários mais jovens do Brasil em 2023:

1. Pedro Franceschi

Patrimônio: R$ 4,4 bilhões

Idade: 26 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro, RJ

Origem da fortuna: Brex

Posição no ranking geral: 87ª na Forbes Brasil.

2. Henrique Dubugras

Patrimônio: R$ 4,4 bilhões

Idade: 27 anos

Local de nascimento: São Paulo, SP

Origem da fortuna: Brex

Posição no ranking geral: 87ª na Forbes Brasil.

3. Pedro de Godoy Bueno

Patrimônio: R$ 3,7 bilhões

Idade: 33 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro, RJ

Origem da fortuna: Dasa

Posição no ranking geral: 97ª na Forbes Brasil.

4. Daniel de Freitas

Patrimônio: R$ 1,2 bilhão

Idade: 33 anos

Local de nascimento: São Paulo, SP

Origem da fortuna: Character.AI

Posição no ranking geral: 244ª na Forbes Brasil.

5. Anne Werninghaus

Patrimônio: R$ 6,2 bilhões

Idade: 37 anos

Local de nascimento: Santa Catarina, SC

Origem da fortuna: WEG

Posição no ranking geral: 61ª na Forbes Brasil.

*Com informações da Forbes.

Leia também: Professores estão ficando ricos fora da sala de aula; veja como