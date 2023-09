Quanto custa o iPhone 15 pelo mundo? Você não vai ACREDITAR

O lançamento do iPhone 15 nessa última semana tem causado um alvoroço nos mais ávidos consumidores de produtos da toda poderosa Apple. Com o início das vendas prestes a começar, diversas discussões sobre os preços do smartphone carro-chefe da amada empresa da maçã começa a surgir. Afinal, você sabe qual o país que vende o iPhone pelo valor mais alto do mundo? E o mais barato? Confira a lista, logo a seguir.

Um preço para cada país

O lançamento do iPhone 15 e o início das vendas estão prestes a desencadear diversas discussões sobre os preços do smartphone que é o verdadeiro carro-chefe da gigante Apple.

Em análise realizada pela Forbes Brasil, foi feita uma pesquisa dos valores dos modelos (levando em consideração a versão de 128GB) em países do G20, que engloba nações como África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre a variação de preços realmente impressionante de um país para o outro.

Brasil segue como líder mundial

Em linhas gerais, os preços se mostram mais elevados em comparação com os Estados Unidos, mas também competitivos quando comparados a outros mercados, especialmente na América Latina. No Brasil, o iPhone 15 terá um valor inicial de aproximadamente R$ 7,2 mil, o que equivale a cerca de US$ 1,4 mil. A Argentina ocupa a segunda posição no ranking dos países onde o smartphone tem um preço mais ‘salgado’, enquanto a Arábia Saudita é a o país com o menor valor do aparelho da Apple, com o modelo podendo ser adquirido por US$ 499.

Por que são tão caros?

Um dos principais motivos para os preços mais altos nos países do G20 está relacionado à necessidade de transferir os custos de importação e tributos para os consumidores. A Apple enfrenta encargos na importação dos dispositivos para a região, além de ter que lidar com impostos adicionais. Outro fator relevante é o poder aquisitivo dos consumidores locais. Em países como o Brasil, Argentina e México, onde o salário mínimo é relativamente baixo, o iPhone 15 se torna um bem de alto custo para a maioria das pessoas.

Apesar dos valores mais elevados, curiosamente, os iPhones permanecem sendo produtos muito populares na região. A Apple mantém sua posição como a principal marca de smartphones vendida no G20, e o iPhone continua sendo o modelo mais comercializado pela empresa.

Essa comparação de preços foi realizada com base nos valores divulgados nos sites locais da Apple, considerando a conversão da moeda local para o dólar com base na taxa de câmbio em vigor em 13 de setembro. A seguir, confira a lista com 18 países do G20 e os preços dos iPhones comercializados em cada um deles.

O preço do iPhone 15 nas maiores economias do mundo

1 – Brasil

US$ 1486

2 – Argentina

US$ 1319

3 – Austrália

US$ 1144

4 – México

US$ 1137

5 – Canadá

US$ 1129

6 – Japão

US$ 1079

7 – Coreia do Sul

US$ 1069

8 – França

US$ 1040

9 – Alemanha

US$ 1019

10 – Reino Unido

US$ 998

11 – Itália

US$ 999

12 – China

US$ 825

13 – Estados Unidos

US$ 799

14 – Indonésia

US$ 639

15 – Índia

US$ 539

16 – África do Sul

US$ 524

17 – Turquia

US$ 514

18 – Arábia Saudita

US$ 499

