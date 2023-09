WhatsApp: estas são as mudanças do MOMENTO; você já recebeu?

Sendo reconhecido com unanimidade como o aplicativo de mensagens mais baixado em todo o mundo, o WhatsApp começou a implementar mudanças significativos nas últimas semanas, impactando na forma como irá interagir com outras plataformas concorrentes. Continue a leitura, logo abaixo, para entender o que está por trás das alterações exigidas pela União Europeia.

WhatsApp seguirá determinação da União Europeia e mudança jeito como se comunica com outras plataformas de mensagem. | Foto: Reprodução / Unsplash

Normas que vem ‘de fora’

O WhatsApp é amplamente reconhecido como um dos aplicativos mais populares em todo o mundo, oferecendo uma ampla gama de serviços inovadores para seus usuários.

Além de simplesmente trocar mensagens, o aplicativo permite o compartilhamento de fotos, vídeos e também a realização de chamadas de voz em qualquer momento, contanto que haja uma conexão ativa com a internet. No entanto, o aplicativo é um considerado pouco sociável, visto que não há muitas brechas para uma interação com demais plataformas de mensagens. Mas isto deve mudar, muito em breve. Continue a leitura para saber mais sobre o impacto das novas diretrizes europeias no WhatsApp, logo abaixo.

Mudanças estão confirmadas

Recentemente, o WhatsApp anunciou que está prestes a passar por uma transformação significativa que terá um profundo impacto na maneira como utilizamos o aplicativo de mensagens da Meta. Esta mudança tem o objetivo de atender aos requisitos estabelecidos pela Lei de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia e envolve tornar o WhatsApp interoperável com outros sistemas de mensagens.

Na versão mais recente do WhatsApp para dispositivos Android, mais precisamente na versão 2.23.19.8, os usuários observaram uma nova tela chamada “Third-party chats”. Isso significa que o aplicativo será compatível com diversas plataformas, permitindo a troca de mensagens criptografadas de forma transparente entre elas. Essa decisão foi tomada depois que o WhatsApp foi classificado como um “gatekeeper” pela Comissão Europeia.

WhatsApp em harmonia com concorrência

Conforme definido pela Comissão Europeia, a Meta, a empresa por trás do WhatsApp, se encaixa na categoria de empresas que não permitem a integração de aplicativos de mensagens de terceiros em sua plataforma. A lei estipula que o WhatsApp deve se tornar interoperável até março de 2024.

A Diretiva de Mercados Digitais (DMA), como explicado pela Comissão Europeia, tem como objetivo principal evitar que empresas dominantes, conhecidas como “gatekeepers” (controladores do mercado), imponham condições injustas e garantir que serviços digitais essenciais permaneçam abertos e acessíveis a todos.

A DMA

Uma das principais medidas da DMA é a exigência de que aplicativos de mensagens sejam capazes de se comunicar entre si, permitindo que o WhatsApp receba e compartilhe mensagens e mídia com outras plataformas de mensagens.

Essa mudança representa um passo importante na promoção da concorrência e da acessibilidade no mercado de mensagens digitais, e os usuários do WhatsApp podem esperar uma experiência mais ampla e integrada nos próximos anos.

