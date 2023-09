Dia 18 terá NOVA rodada de “Super Pix” do governo federal; seu CPF está na lista?

Pix do Governo – Em um avanço tecnológico significativo que promete agilizar e modernizar o acesso a benefícios sociais, milhões de famílias brasileiras começarão a receber os pagamentos do Bolsa Família via PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Esta grande mudança, prevista para este mês de setembro, ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas como isso afetará os beneficiários e qual é o impacto desse novo método? Vamos analisar em detalhes.

Governo Federal realizará transferências via PIX para beneficiários do Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo vai pagar beneficiários via Pix

Neste mês, o Governo Federal vai inaugurar um novo formato de pagamento do Bolsa Família, um dos principais programas sociais do país. Os repasses, que tradicionalmente são feitos por diferentes métodos, agora também serão realizados através do sistema PIX, utilizando o aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. As datas de pagamento já foram definidas pelo governo, com a primeira transferência ocorrendo no dia 18 de setembro.

Veja também: Beneficiários do Bolsa Família podem comemorar VITÓRIA com esta novidade

O valor repassado aos beneficiários varia de acordo com a composição familiar. O governo definiu que o valor mínimo a ser pago é de R$ 600. Cada membro da família recebe um valor base de R$ 142, e caso a soma das parcelas por indivíduo não alcance o valor mínimo estipulado, há um complemento conhecido como Benefício Complementar (BCO) para garantir que a quantia total chegue a R$ 600.

Além desse valor-base e do BCO, existem outras bonificações destinadas a famílias com determinadas características. Famílias com crianças de até 7 anos de idade receberão uma adição de R$ 150 por meio do Benefício Primeira Infância (BPI). Outra categoria contemplada é o núcleo familiar que conta com membros entre 7 e 18 anos de idade, que terão um acréscimo de R$ 50, nomeado como Benefício Variável Familiar (BVF). Mulheres grávidas também terão direito a esse valor extra.

O pagamento será feito de forma escalonada, e a data específica para cada família dependerá do dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário principal. Isso é uma maneira de organizar o fluxo de pagamentos e evitar aglomerações ou congestionamento nos sistemas.

Sobre o Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem, ferramenta essencial para acessar os novos pagamentos via PIX, está disponível para download em sistemas operacionais Android e iOS. Portanto, é fundamental que os beneficiários tenham o aplicativo instalado e funcionando em seus dispositivos móveis para garantir que a transação ocorra sem problemas.

Essa modernização no sistema de pagamento do Bolsa Família através do PIX no Caixa Tem representa um marco tecnológico e social. O método mais rápido e eficiente permitirá que os beneficiários tenham acesso imediato aos fundos, eliminando a necessidade de longas filas e espera nos bancos, e oferecendo mais conforto e segurança.

Ao incorporar tecnologias financeiras avançadas no fornecimento de benefícios sociais, o Governo Federal não só otimiza o processo como também eleva o programa Bolsa Família a um novo patamar de eficiência e acessibilidade. É um exemplo concreto de como a tecnologia pode ser uma aliada na inclusão social e na promoção da cidadania. Fique atento às datas e não perca a oportunidade de usufruir desses avanços.

Veja também: LIBERADO! Bolsa Família cairá na conta esta semana; veja quando