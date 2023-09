Novo empréstimo do Nubank pode liberar VALOR INESPERADO pra milhões

Empréstimo sempre é uma alternativa buscada por muitos brasileiros quando o dinheiro fica curto em um orçamento quase sempre apertado. No entanto, não são todas as instituições financeiras que oferecem boas oportunidades nesta modalidade, com taxas de juros atrativas e formas de pagamento que compensem para os dois lados. Com o pensamento de aumentar o leque de serviços aos seus fiéis clientes, o Nubank está entrando no mercado de empréstimos com garantia do FGTS, expandindo suas ofertas financeiras. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre esta ótima oportunidade.

Saiba mais detalhes sobre o empréstimo antecipado do FGTS, oferecido pelo Nubank. | Foto: Reprodução

Antecipando seu dinheiro

Tradicionalmente, a Caixa Econômica Federal sempre foi o meio mais comum para quem buscava o empréstimo antecipado do FGTS, no entanto, novas instituições financeiras estão com planos de entrar nesta ‘briga’.

O Nubank é um deles. Com seu contínuo compromisso de ampliar seus serviços financeiros para atender melhor seus clientes, introduzindo vantagens adicionais que conquistam cada vez mais os usuários do banco digital, a fintech, em comunicado recente do CEO do banco digital, anunciou que o Nubank está entrando no mercado de empréstimos com garantia do FGTS, expandindo suas ofertas financeiras. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre esta ótima oportunidade.

Leia mais: Chega de passar vontade! Faça isso e aumente seu limite do Nubank HOJE

Antecipação do FGTS no Nubank

David Vélez, o CEO do Nubank, revelou que a instituição está atualmente em fase de testes relacionados a empréstimos com garantia do FGTS. Durante uma teleconferência da Nu Holdings para discutir os resultados financeiros do segundo trimestre, Vélez anunciou essa nova empreitada do banco digital, demonstrando confiança de que essa oferta de crédito conquistará uma base significativa de clientes.

Vélez destacou várias vantagens dessa modalidade de empréstimo em relação a outras alternativas de crédito. Um dos benefícios significativos mencionados foi a menor taxa de inadimplência. O CEO está otimista de que esse novo produto fortalecerá o portfólio de crédito do Nubank, sem aumentar consideravelmente os riscos associados.

Como posso solicitar?

Para ter acesso à antecipação do FGTS pelo Nubank, os clientes precisam ter optado pelo saque-aniversário, um regime que permite a retirada anual de parte do saldo das contas do FGTS. A adesão a essa modalidade pode ser feita a qualquer momento, mas é importante observar que é necessário esperar dois anos para desfazer essa escolha, caso deseje retornar ao saque-rescisão.

Nessa linha de crédito, os contratantes têm a oportunidade de antecipar os valores que teriam direito a retirar nos próximos anos, e isso é oferecido com taxas de juros mais acessíveis. Além disso, o Nubank disponibilizará a opção de antecipar o pagamento das parcelas para obter descontos, uma funcionalidade semelhante à encontrada nos cartões de crédito.

E se eu desistir do empréstimo?

Outro ponto relevante é que os consumidores terão um prazo de até sete dias úteis para desistir do contrato de antecipação do FGTS, desde que reembolsem todos os recursos disponibilizados pelo banco. Para obter informações detalhadas, os clientes podem acessar o aplicativo do Nubank.

Leia também: Clientes com nome sujo podem receber Pix de mais de R$ 4.875,00 (Nubank)