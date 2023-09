Guia simplificado para emitir NOTA FISCAL como MEI no novo sistema

Recentemente, o Governo Federal anunciou que iria haver a unificação do sistema de emissão de notas fiscais em todo o Brasil, ou seja, agora, só é possível realizar a emissão pelo sistema federal, antes, para emitir, era necessário acessar o sistema de cada prefeitura e o passo a passo poderia ser diferente. Mas com o intuito de simplificar, agora é possível que qualquer empreendedor de qualquer região do país, faça a emissão por um só local, saiba como

Confira o guia definitivo para realizar a emissão de Notas Fiscais | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como realizar o primeiro acesso?

Para que o empreendedor realize o primeiro acesso, é necessário que ele entre no site nfse.gov.br e realize o seu cadastro. O cadastro pode ser efetuado realizando login pela conta gov.br ou realizando manualmente utilizando os dados da empresa no emissor web.

A emissão da nota fiscal pode acontecer tanto pelo aplicativo quanto pelo computador, mas é importante lembrar que para utilizar o aplicativo, é necessário realizar a configuração do emissor web primeiro.

Após seguir o passo citado anteriormente, a conta já estará pronta, basta entrar no portal e cadastrar todas as atividades desenvolvidas e os dados da empresa para que ocorra a emissão de NFS-e.

Como emitir a Nota Fiscal?

Para realizar a emissão pelo Emissor Web, basta clicar no primeiro ícone que está da esquerda para a direita e escolher se deseja a emissão completa ou simplificada. É importante lembrar que a emissão simplificada está disponível apenas para quem é MEI.

Além disso, na Emissão Simplificada, o empreendedor consegue emitir apenas notas fiscais para os serviços que estão na categoria “favoritos”. É uma maneira bem mais fácil, pois basta clicar, preencher os dados do cliente e o valor do serviço.

Feito isso, a Nota Fiscal está pronta para ser entregue. Já a Nota Fiscal completa, ela é usada para outros tipos de empresas e para certos serviços onde é obrigatório o uso dela, como exportação e serviços onde o ISSQN é devido no local do tomador. O processo de emissão também é bastante simples, a única diferença é que as informações são mais completas.

Emitindo a Nota Fiscal pelo celular

O primeiro passo, é na loja de aplicativos padrão, realizar o download do aplicativo NFS-e Mobile. Após isso, realizar o login, com os dados informados anteriormente pelo site.

Ao logar no aplicativo, basta seguir o passo a passo:

Clique em emitir NFS-e;

Preencha os campos solicitados, lembrando que o CPF/CNPJ do cliente não é obrigatório;

Selecione o serviço desejado, desde que ele esteja previamente cadastrado pelo computador;

Preencha com o valor do serviço e clique em “emitir NFS-e”.

Pronto, agora ao clicar em cima da nota, já será possível vê-la em PDF para enviá-la ao cliente.

