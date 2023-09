SÓ R$ 540? Um grupo receberá apenas este valor no Bolsa Família em setembro

Este certamente é o período do mês que causa mais ansiedade nos beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família, já que os repasses são feitos sempre a partir da segunda quinzena de cada mês. Recebendo o valor padrão ou um auxílio mais ‘cheio’, as datas de pagamento para as famílias cadastradas de forma regular no sistema CadÚnico e que já fazem parte do programa social já estão confirmadas. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Saiba os motivos por trás dos valores menores do Bolsa Família para determinados beneficiários pelo programa social. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Está chegando a hora

O pagamento do Bolsa Família de setembro está prestes a ser liberado na próxima semana, permitindo que os beneficiários verifiquem os valores que serão depositados em suas contas.

No entanto, é importante notar que uma quantia específica de R$ 540 estará disponível para um grupo selecionado de beneficiários. Continue a leitura, a seguir, para entender melhor quem tem direito a esse valor e como receber as parcelas correspondentes.

Leia mais: LIBERADO! Bolsa Família cairá na conta esta semana; veja quando

Menos dinheiro no Bolsa Família?

O desconto de R$ 60 na parcela padrão do programa é resultado do empréstimo do Auxílio Brasil, que foi lançado em 2022 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora tenha sido uma opção para os beneficiários na época, esse empréstimo comprometia as parcelas do benefício até que a dívida fosse integralmente paga.

Sendo assim, aqueles que optaram por esse empréstimo em 2022 agora enfrentam reduções em suas parcelas do Bolsa Família. Por exemplo, se alguém solicitou um empréstimo de R$ 60 por mês, o benefício será reduzido em consequência, liberando apenas R$ 540 aos participantes do Bolsa Família em 2023.

Valores adicionais para algumas famílias

Os valores do Bolsa Família em setembro de 2023 foram estabelecidos após a aprovação da Medida Provisória nº 1.164, que foi confirmada pelo presidente Lula em março e aprovada em junho. Essa atualização do programa introduziu novos valores e categorias de benefícios, incluindo:

Benefício padrão: R$ 600, como parcela mínima.

R$ 600, como parcela mínima. Benefício Primeira Infância: R$ 150 adicionais para cada criança de até seis anos.

R$ 150 adicionais para cada criança de até seis anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 adicionais para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

R$ 50 adicionais para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos. Benefício de Renda de Cidadania: R$ 142 por cada membro do Bolsa Família, até atingir R$ 600. Esse valor pode ser superior caso haja mais membros na família.

Cronograma de pagamentos de setembro

Recebendo o valor padrão ou um benefício mais ‘cheio’, as datas de pagamento para as famílias cadastradas de forma regular no sistema CadÚnico e que já fazem parte do programa Bolsa Família, seguem praticamente as mesmas, com exceção de duas datas que terão seus respectivos repasses antecipados. Veja na tabela, logo abaixo.

Leia também: Aviso GERAL: governo paga Bolsa Família antes da hora nesta semana