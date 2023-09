Caixa decide liberar mais de R$ 5.798,89 para estas pessoas até dia 29

Pagamento liberado pela Caixa – Uma corrida contra o tempo pode decidir o acesso de alguns brasileiros a uma quantia significativa de dinheiro. Até o próximo dia 20 de setembro, a Caixa Econômica Federal estará liberando o valor de R$ 6.220 pela modalidade “saque calamidade” do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Este saque é destinado especificamente àqueles que residem em cidades atingidas por desastres naturais. Quem são os beneficiários em potencial e quais as regras que regem este saque emergencial? Acompanhe abaixo.

Saiba quais cidades têm direito ao saque calamidade da Caixa.

Caixa liberou dinheiro para estas pessoas

O saque-calamidade é uma categoria especial dentro do FGTS, que permite ao trabalhador resgatar parte dos valores acumulados no fundo em situações emergenciais, como desastres naturais. Esta liberação só ocorre quando há um decreto oficial emitido pelo governo municipal, estadual ou do Distrito Federal, identificando a situação de calamidade pública em determinadas regiões. Portanto, não se trata de um saque liberado para todos, mas sim para uma parcela da população particularmente afetada por circunstâncias adversas, como enchentes, alagamentos ou chuvas intensas.

Neste momento, os municípios que estão com o prazo de saque prestes a expirar são Praia Grande, localizado no estado de Santa Catarina, e Maquiné, Esteio e Caraá, situados no Rio Grande do Sul. Os residentes dessas cidades têm até o dia 20 de setembro para realizar o saque, uma vez que foram impactadas por fenômenos naturais que causaram danos significativos. Além dessas cidades, algumas localidades em Alagoas e Pernambuco também estão com saques disponíveis, destacando-se a vulnerabilidade do Rio Grande do Sul a desastres naturais.

Contudo, é importante salientar que a Caixa limita o saque desta categoria a uma vez por ano. Isso significa que os habitantes dessas cidades que já fizeram um saque calamidade nos últimos doze meses não estão habilitados para um novo resgate neste período. A medida visa regular o acesso aos fundos e assegurar que os recursos sejam distribuídos de maneira eficaz para atender às emergências.

Para os interessados em solicitar o saque calamidade, a Caixa oferece diversas opções. Os trabalhadores podem dirigir-se a uma das agências da instituição financeira ou ainda utilizar o aplicativo do FGTS, disponível para smartphones Android e iOS, para efetuar o pedido. O objetivo é facilitar o acesso a essa assistência financeira crucial em momentos de adversidade.

Mais detalhes

Mais informações sobre esta modalidade de saque do FGTS, incluindo o prazo de retirada do dinheiro em outras cidades do Brasil, podem ser consultadas no site oficial da Caixa Econômica Federal: https://www.caixa.gov.br. É altamente recomendável que os residentes das cidades elegíveis para o saque calamidade estejam cientes desses detalhes para não perderem a oportunidade de acessar esse recurso financeiro, especialmente considerando o cenário de instabilidade econômica atual.

Como mostramos, o saque calamidade surge como um alívio financeiro para muitas famílias em situações de vulnerabilidade causadas por desastres naturais. No entanto, o prazo para esse resgate é rigoroso e requer que os beneficiários em potencial estejam atentos às datas e às regras para não perderem esse auxílio tão necessário. Portanto, se você reside em uma das cidades elegíveis, lembre-se: o tempo está passando e o dia 20 de setembro é a data limite. Não deixe para a última hora.

