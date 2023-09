CNH será CANCELADA para milhares de motoristas; entenda

A CNH é um dos documentos mais importantes que há no Brasil, pois com ele, é possível que as pessoas possam dirigir veículos automotores e caso alguém seja pego na direção de um veículo e não possua a CNH, é possível que ela sofra algumas punições. O processo para tirar a CNH é complicado e muita das vezes caro, por isso, não é interessante que o condutor perda o documento após tê-lo, mas infelizmente, de acordo com o Governo, vários motoristas irão passar por isso, confira se você também está prestes a perder o documento também.

Condutores podem ter uma triste surpresa nos próximos dias, confira | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Os motoristas poderão ter a CNH suspensa

No último dia 09, o Governo divulgou uma nota onde comunicava que vários motoristas poderiam ter sua CNH suspensa, lembrando, que quando ela encontra-se nessa situação, os titulares não podem dirigir até que o documento seja regularizado.

O tempo para que isso aconteça pode variar bastante, além disso, na maioria dos casos é bastante caro. Além disso, ainda corre o risco de ter a CNH cassada.

Em ambas as situações, o motorista perde o direito de dirigir por algum tempo, a diferença principal está no período que dura a punição e nas consequências.

CNH suspensa e cassada é a mesma coisa?

Não, os termos são diferentes e o significado também. Segundo o CTB, a CNH quando é suspensa, é porque o condutor atingiu o limite de pontos na carteira ou cometeu alguma infração auto-suspensiva, que culminou na suspensão automática do documento.

Ao passo que a cassação acontece quando o condutor é flagrado dirigindo com a CNH suspensa ou quando comete alguma infração auto-suspensiva mais de uma vez, no período de 12 meses.

Para que ocorra a recuperação do documento, o motorista precisa aguardar o prazo determinado pela autoridade de trânsito, que pode ser de 2 meses a 2 anos, além disso, realizar um curso de reciclagem. No caso da cassação, o motorista precisa aguardar pelo menos 2 anos e realizar novamente o curso teórico e prático, fora os demais procedimentos como se fosse a primeira habilitação.

Veja também: Seguro-Desemprego 2023: TUDO O Que Você Precisa Saber AGORA

Quais motoristas irão perder sua CNH?

Os motoristas citados são do estado de Alagoas, então, caso você ou algum conhecido more na localidade, é interessante conferir os dados do documento e ver se tudo está correto, senão, seu documento poderá ser suspenso.

Ao todo, de acordo com o Governo, quase 2 mil condutores estão quase perdendo seus documentos. O poder público não divulgou uma data para que os documentos fossem apreendidos, contudo, a maioria dos processos já começou.

Portanto, sempre é importante ressaltar a importância de cumprir todas as regras de trânsito e dirigir pensando em si e no outro, afinal, são vidas que estão em jogo. Pois caso o condutor não respeite isso, poderá perder tanto a vida ou então, tirar a vida de terceiros.

Veja também: Você Pode Faltar 13 Vezes Sem Justificativa No Trabalho; Entenda