Atualize seu cadastro para receber R$ 1.320,00; saiba como

Cadastro regular garante benefício – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emite um aviso crucial: se você ou alguém que conhece é beneficiário do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), a atenção deve ser redobrada para não perder esse auxílio financeiro crucial. Uma negligência simples como não atualizar o cadastro no prazo pode resultar na suspensão e até no cancelamento do benefício. Quer evitar que isso aconteça? Então, leia atentamente as informações que se seguem.

Não deixe de manter seu cadastro atualizado

O BPC/Loas é um programa federal que visa garantir uma renda mínima para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Dado que o benefício se baseia na condição de baixa renda, é fundamental que os dados cadastrais dos beneficiários estejam sempre atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Esse programa prevê que cada membro da família tenha uma renda que represente até 25% do salário mínimo, para que o benefício seja concedido. Portanto, a atualização dessas informações torna-se crucial para evitar complicações como o bloqueio ou cancelamento do auxílio.

É importante notar que qualquer alteração nas circunstâncias do beneficiário, como mudança de endereço, composição familiar ou situação de renda, deve ser devidamente atualizada no CadÚnico. E essa atualização precisa ser feita a cada dois anos. Segundo o cronograma divulgado pelo INSS, o prazo para tal procedimento vai até fevereiro de 2024. Para os beneficiários do BPC/Loas, isso significa uma segurança na continuidade do auxílio, que atualmente assegura uma renda de R$ 1.320 para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Na última segunda-feira, o Governo Federal liberou um novo calendário sinalizando quais grupos de beneficiários necessitam fazer essa atualização cadastral em caráter mais urgente. As famílias que efetuaram seus últimos registros em 2018 ou 2019 devem ser especialmente vigilantes neste período. A revisão do cadastro se faz necessária para três segmentos distintos de beneficiários, identificados de acordo com a data da última atualização e o recebimento ou não de outros benefícios sociais, como o Bolsa Família ou TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica).

Como realizar o procedimento

Então, se você se enquadra em um desses grupos – ou seja, sua família recebe outros benefícios sociais e atualizou os dados pela última vez em 2018; realizou a última atualização em 2019 independentemente de receber outros auxílios; ou ainda não tem acesso a programas sociais, mas possui um cadastro realizado em 2019 ou antes – a recomendação é que você tome as medidas necessárias para atualizar o cadastro o quanto antes.

Para proceder com essa atualização, existem algumas opções. A primeira é se dirigir pessoalmente a uma unidade de assistência social no seu município, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A outra opção é entrar em contato diretamente com o INSS através da central telefônica 121, onde mais informações podem ser obtidas.

A mensagem aqui é clara: a atualização do cadastro no programa BPC/Loas não é apenas uma formalidade burocrática, mas uma etapa crítica para a manutenção do benefício. E com um prazo que se estende até fevereiro de 2024, é melhor resolver essa pendência o mais rápido possível para evitar futuras complicações. Portanto, não negligencie essa responsabilidade. A atualização é uma garantia de que o auxílio continue chegando àqueles que mais precisam.

