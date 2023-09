2024 terá CORTE DE GASTOS; veja o que pode acontecer com você

Durante uma entrevista, a atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, informou aos jornalistas sobre o orçamento do próximo ano e salientou que irá acontecer possíveis cortes, de acordo com ela, é preciso que haja uma qualidade nos gastos do poder público, por conta disso, vários gastos serão analisados e a depender da natureza deles, podem ser cortados. Entenda como isso pode impactar no bolso dos brasileiros.

2024 será um ano repleto de cortes em vários setores do Governo Federal, entenda | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o propósito da redução de gastos?

O principal propósito é garantir a meta do atual Governo, a saber, déficit zero. De acordo com a ministra, a previsão é que sejam criados vários grupos de trabalho com o propósito de analisar como o dinheiro é gasto em cada área.

As áreas citadas foram: Bolsa Família, auxílios da previdência social e o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O foco da ministra é garantir que todos os gastos sejam de fato direcionados para as pessoas corretas.

Desse modo, irá evitar que pessoas realizem fraudes nos programas sociais e por conta disso, acabam recebendo de modo indevido os valores. Pois para cada pessoa que recebe sem precisar algum benefício, outra que de fato precisa, fica sem.

Principal foco será no Bolsa Família

O programa social em questão, assiste mensalmente mais de 20 milhões de brasileiros, por conta disso, o principal foco dos grupos de análise será ele. Pois se cada pessoa recebe pelo menos R$ 600, caso haja alguma fraude, o prejuízo pode ser bilionário.

Além disso, também irão passar a verificar com mais cuidado todas as denúncias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, em relação aos erros que podem acontecer durante a concessão do BPC.

Para finalizar, a ministra afirmou que a partir do ano que vem, terá um controle bem maior sobre a qualidade dos gastos públicos. Ela também salientou que os ministérios irão trabalhar em parceria, para garantir uma maior transparência.

Veja também: Vale-Gás Já Tem Data! Veja Quando Cai Na Conta

Já ocorreram vários cortes durante o atual Governo

Vale lembrar que cortes estão sendo frequentes no atual Governo, em março deste ano, várias pessoas foram tiradas do Bolsa Família, entretanto, isso aconteceu por conta que o Governo verificou que havia a possibilidade de fraude na entrada dos beneficiários.

Após uma análise e um verdadeiro pente-fino, foi confirmado que mais de 1 milhão de famílias estavam recebendo o pagamento sem de fato precisar, com isso, elas foram excluídas do programa social.

E a tendência é que eles continuem nos próximos anos, mas não limitados apenas ao Bolsa Família, mas também, nas demais áreas de atuação do Governo para garantir uma maior transparência e justiça na distribuição dos valores.

Veja também: Comunicado: Tem Presente À Espera Dos Beneficiários Do CadÚnico Em Setembro