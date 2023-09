Boa notícia — a Faculdade Engenheiro Salvador Arena (São Bernardo do Campo, SP) está com vagas abertas para inúmeros cursos. Dentre essas vagas — estão sendo ofertadas oportunidades totalmente gratuitas de adesão à universidade. As inscrições vão acabar no dia 05 de outubro. É uma excelente oportunidade que muitos não querem deixar para trás! Veja o passo a passo abaixo.

Cursos GRATUITOS são oferecidos por grande faculdade de SP | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faculdade de SP oferta cursos gratuitos

Ao todo são 160 vagas disponibilizadas pela faculdade Engenheiro Salvador Arena. Haja vista que as inscrições serão estendidas até o dia 5 de outubro. Que deve serem feitas através do site da Vunesp. É cobrada uma taxa simbólica de R$ 40 para participar do vestibular.

Dentro do site da Vunesp, basta procurar pelo código: “FSAR2205” e encontrar o edital e cadastro para adentrar na faculdade de maneira totalmente gratuita.

As vagas são direcionadas para o primeiro semestre letivo de 2024. Os cursos disponíveis abrangem várias áreas e todos são totalmente presenciais — ou seja, é necessário que o aluno seja residente da localidade. As vagas disponíveis são para os cursos de: Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Administração, Automação e Engenharia de Controle.

Sem qualquer fins lucrativos — o intuito da universidade é realizar uma transformação social através da educação. Logo — 50% das vagas serão direcionadas para os interessados que possuem renda per capita de no máximo 1,5 salário mínimo.

Haja vista que os candidatos devem realizarem o vestibular e posteriormente comprovarem a condição socioeconômica descrita no início da matrícula. As demais vagas são direcionadas para ampla concorrência.

É válido ressaltar que é possível pedir isenção na taxa de inscrição através do site da Vunesp, até o dia 21 de setembro.

Leia mais: Cargos de nível médio! Novo concurso paga mais de R$ 5 MIL de salário

Outros cursos disponíveis pela faculdade

Além desses cursos gratuitos, a universidade possui outros cursos disponíveis para os alunos interessados em várias áreas da educação. Alguns até mesmo em formato híbrido.

As graduações na universidade conta com profissionais altamente capacitados e prontos para entregar aos alunos um dos melhores ensinos da região — sem contar o ênfase social dado pela universidade.

Veja os outros cursos

Desenvolvimento de Startups e Modelos de Negócios Disruptivos;

Relacionamento Interpessoal e Desenvolvimento Socioemocional nas Empresas;

Storytelling – Defesa de Ideias e Projetos de Maneira Criativa e Persuasiva

Libras;

Business Intelligence (Bi);

LGPD –Ferramentas Para Competência Legal em Dados.

Portanto, são cursos voltados para o empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Tudo indica que nos próximos semestres a universidade irá abrir mais vagas direcionadas aos alunos de baixa renda.

É importante estar atento quanto aos prazos de matrícula, vestibular e demais datas importantes para evitar perder as vagas disponibilizadas através da plataforma escolar.

Leia mais: Novo recurso para formatar textos no WhatsApp; veja como funciona