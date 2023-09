Governo libera programa e pode dar CASA DE GRAÇA aos brasileiros

No Brasil, um dos principais problemas que afeta os habitantes, é a falta de uma casa própria, sobretudo, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Já que para comprar um imóvel, é preciso ter dinheiro ou conseguir dar alguma “garantia” ao banco para conseguir o crédito e também para conseguir alugar, é preciso que a pessoa comprove que consegue pagar o valor mensalmente. Por isso, o Governo está se articulando para realizar iniciativas em prol dessa população, entenda.

Como funciona o programa que doa casas para os moradores?

O programa em questão, trata-se do “Pra ter Onde Morar”, ao todo, mais de 6 mil casas já estão sendo construídas em mais de 130 cidades do estado de Goiás. Lembrando que o programa social, é uma parceria entre o Governo local e o Governo Federal.

O programa ainda está com suas inscrições abertas para novos candidatos, lembrando, que as cidades que estão recebendo as casas agora, são: Águas Lindas de Goiás, Itaberaí e Formosa.

Vale salientar, que outras cidades já foram contempladas pelo programa social, através da Agência Goiana de Habitação e a Secretaria de Estado da Infraestrutura, as cidades contempladas foram:

Chapadão do Céu;

São Miguel do Passa Quatro;

Palmeiras de Goiás;

Campos Lindos;

Palmelo.

Quais os critérios para participar do programa?

Para ter acesso ao programa, é importante destacar que não é preciso “concorrer com ninguém” como se fosse um concurso ou uma vaga de emprego, a seleção acontece via sorteio, para que seja justo o processo. Além disso, é preciso seguir à risca algumas regras, a saber:

Todos os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único;

É preciso ter a renda mensal de até 1 salário mínimo;

O participante não pode estar participando de outro programa habitacional, em qualquer esfera governamental.

Ou seja, ao se enquadrar em todos os critérios, a pessoa já está apta para participar do sorteio, todos os contemplados, não irão pagar nada para ganhar a moradia.

Como realizar a inscrição?

O processo de inscrição é simples e rápido, basta que o usuário se cadastre diretamente no site da Agehab ou vá presencialmente até uma unidade e realize o cadastro de forma presencial.

Para entrar no site, basta digitar “Agehab” em qualquer buscador e clicar no link que termina em gov.br. Lá, terá todas as informações necessárias, além do edital de seleção.

Por fim, o interessado precisa morar na cidade há pelo menos 36 meses e antes de participar do sorteio, é preciso entregar toda a documentação necessária.

