Estudantes podem conseguir crédito ESPECIAL maior do que R$ 239,00

Quem é ou já foi um estudante, sabe todas as dificuldades que essas pessoas passam, primeiro, por conta que precisam se dedicar aos estudos para futuramente ingressarem no ensino superior e segundo, que na maioria das vezes, esses estudantes acabam não tendo um apoio financeiro em casa e passando certas necessidades. Pensando nisso, o Governo criou um programa que visa ajudar estes alunos e permitir que eles continuem estudando e que o índice de faltas fique baixo, entenda.

Governo garante crédito de até R$ 250 para estudantes, saiba como | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o valor do crédito?

O crédito em questão, é dado para alguns estudantes, com o intuito de incentivá-los a continuarem indo para a escola e posteriormente ingressarem no ensino superior. Por mês, é repassado um montante de R$ 250 para eles.

Infelizmente, a iniciativa ainda não contempla todo o Brasil, apenas um estado do país, entretanto, espera-se que outras unidades federativas vejam o programa e usem-o como exemplo.

A saber, o estado que está concedendo os valores é Goiás, o último pagamento ocorreu no dia 11 de setembro e deve continuar nos demais meses.

Como funciona o programa social?

O programa social em questão é o Bolsa Qualificação, ele foi anunciado de maneira oficial pela primeira-dama do estado, seu nome é Gracinha Caiado. O anúncio aconteceu durante um evento exclusivo.

Vale destacar que a primeira-dama é bastante ativa na localidade, também atua como presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás e como coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais.

Por fim, o evento também marcou a entrega do valor aos estudos e também a inauguração de novos laboratórios que estão localizados no Centro Tecnológico de Goiás.

O benefício foi criado quando?

O benefício é antigo, todavia, ele foi reformulado agora para atender melhor às necessidades dos alunos. Entretanto, desde a época da pandemia ele existe, no período em questão, o intuito do programa era diminuir os impactos que estavam sendo causados pela crise sanitária aos estudantes da localidade.

Sua aprovação aconteceu no dia 21 de julho de 2021, pela Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Por fim, o programa foi sancionado pelo governador local, Ronaldo Caiado, que faz parte do União Brasil.

Ao todo, cerca de 215 cartões foram entregues aos estudantes locais e todos os meses, eles irão receber R$ 250, a prioridade, foi atender os alunos dos Cotecs que estão passando por situações complicadas envolvendo a vida financeira de suas famílias.

Para completar, o Governo também realizou a entrega do crédito social para os empreendedores, a saber, aquelas pessoas que sonham em montar seu próprio negócio. Ao todo, foram contempladas mais de 193 pessoas.

