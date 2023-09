Tem cartão VISA? Pode dar pulos de alegria, então; entenda por que

Benefícios Visa – Em um cenário de acirrada competição no setor de cartões de crédito, o banco Safra lança um movimento estratégico que tem tudo para agitar o mercado. Se você é daqueles que adora acumular pontos e usufruir de benefícios exclusivos, prepare-se: a instituição financeira anunciou uma reestruturação significativa em seu sistema de recompensas para os portadores de cartões Visa Infinite. A partir de agora, o acúmulo de pontos para transações feitas em território nacional e internacional sofreu um incremento. Mas o que exatamente isso significa para o consumidor? Vamos mergulhar nos detalhes.

O banco Safra melhorou sua estrutura de pontuação para os cartões Visa Infinite. Foto: divulgação

Cartão de crédito Visa

Historicamente, os detentores desse tipo de cartão da instituição conseguiam acumular até 2 pontos por dólar gasto, limitados a faturas que ultrapassassem R$ 8 mil. Agora, com a nova configuração, as transações realizadas em território nacional passam a render até 2,5 pontos por dólar gasto. Já em transações internacionais, a pontuação continua a ser de 3 pontos por dólar. Essa generosidade no acúmulo de pontos chega como um diferencial e tanto para quem costuma viajar ao exterior e fazer compras internacionais.

Vale ressaltar que as mudanças são exclusivas para o cartão Visa Infinite do banco Safra e não se estendem aos detentores do cartão Visa Platinum, cujo sistema de pontuação continua o mesmo. Com a nova estrutura, portanto, a contagem de pontos é a seguinte: 3 pontos por dólar em compras internacionais, 2,5 pontos por dólar em faturas acima de R$ 20.000 e 2 pontos por dólar para faturas de até R$ 19.999,99.

Se você ainda não é correntista do banco Safra e ficou interessado no cartão Visa Infinite, saiba que o processo de abertura de conta é bastante simples e pode ser feito diretamente pelo site oficial da instituição, cuja opção “Abra sua conta” é facilmente acessível. Para os adeptos das soluções móveis, o banco oferece ainda um aplicativo para sistemas Android e iOS, garantindo uma experiência fluida e descomplicada na gestão de sua conta e cartão de crédito.

Além disso, os pontos acumulados nesse novo esquema do programa Safra Rewards podem ser transferidos para programas de fidelidade parceiros, como Smiles, LATAM Pass e TudoAzul. E a coisa fica ainda mais interessante durante períodos de promoções de transferência bonificada, o que torna o novo sistema de recompensas ainda mais atraente para o consumidor.

Estratégia de fidelização

Como explicado anteriormente, o banco Safra não apenas atualizou o seu programa de recompensas como posicionou o seu cartão Visa Infinite como um dos mais competitivos do mercado, especialmente para aqueles que fazem transações frequentes ou em grandes volumes. Neste jogo de fidelização de clientes, onde cada ponto conta, o Safra mostra que está disposto a elevar o nível da competição, oferecendo vantagens que vão muito além da mera conveniência.

É uma estratégia que, sem dúvida, coloca a instituição em um patamar diferenciado no mercado de cartões de crédito. Portanto, se você está à procura de um cartão que ofereça benefícios generosos, talvez seja hora de considerar as novas ofertas do banco Safra.

