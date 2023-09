Alerta! Dinheiro “desaparece” no app do Bolsa Família; E AGORA?

Desde sua retomada no início deste ano, o programa Bolsa Família tem sido um desafogo financeiro para as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social no Brasil. Contudo, recentemente, muitas pessoas que recebem o auxílio financeiro do governo federal têm enfrentado dificuldades ao tentar consultar os valores que receberão do programa social neste mês de setembro. Continue a leitura, logo abaixo, para entender os motivos por trás das instabilidades nos sistemas do aplicativo Caixa Tem.

Dinheiro sumiu?

O Bolsa Família é um programa de fundamental importância na área de assistência social destinado à população de baixa renda, especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Este programa foi estabelecido pelo Governo Federal e é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Todo mês, mais de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil recebem esse benefício. Os pagamentos são realizados através do Caixa Tem, um aplicativo de poupança social da Caixa Econômica Federal. Os depósitos seguem um calendário que define os dez últimos dias úteis de cada mês como as datas de pagamento. Além disso, os pagamentos são identificados pelo Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário.

No entanto, recentemente, muitos beneficiários têm enfrentado dificuldades ao tentar verificar os valores que receberão do Bolsa Família neste mês de setembro. As principais questões estão relacionadas aos aplicativos utilizados para acessar essas informações. Continue a leitura para entender os motivos por trás das instabilidades nos sistemas do programa de transferência de renda do governo federal.

Problemas nos apps do Bolsa Família

Os beneficiários têm duas opções para consultar os valores do Bolsa Família: o Caixa Tem, que também permite acessar outros benefícios sociais, e o próprio aplicativo dedicado ao Bolsa Família. Infelizmente, ambos os aplicativos têm apresentado mensagens de erro. No aplicativo Caixa Tem, aparece a mensagem “Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde”. Já no aplicativo do Bolsa Família, surge a mensagem “Não há benefícios disponíveis para o CPF informado”.

Atualizações para correção do bug

De acordo com informações do MDS, essas falhas decorrem do grande número de pessoas tentando acessar os aplicativos simultaneamente. O MDS também informou que, neste mês de setembro, iniciou as atualizações desde o último domingo (10), e, com isso, é esperado que os aplicativos se normalizem em breve. A orientação é para que os usuários aguardem um pouco mais até que o serviço seja restabelecido ao seu funcionamento normal.

Mesmo que ainda não consigam confirmar a entrada do repasse social, os beneficiários já podem verificar a data exata do pagamento do auxílio para este mês, conforme mostra a tabela abaixo.

Cronograma de pagamentos de setembro

