ATENÇÃO para o pagamento de R$ 900,00 no Caixa Tem; veja quando cai

O programa de transferência de renda Bolsa Família tem sido a salvação de muitas famílias desde sua retomada em março deste ano. As famílias contempladas recebem o auxílio direto no aplicativo Caixa Tem, de forma regular e mensal, de acordo com o calendário divulgado pelo governo com antecedência. Continue a leitura, logo a seguir, para saber as datas correspondentes aos depósitos e saiba mais detalhes sobre a possibilidade de valores adicionais ao benefício.

Confira o calendário do Bolsa Família e veja quando você recebe o auxílio em sua conta no Caixa Tem. | Foto: Reprodução

Dinheiro na conta esta semana

Como todos já sabem, os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família recebem regularmente seus pagamentos mensais, e o mês de setembro não é exceção. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal e os fundos são transferidos diretamente para o aplicativo Caixa Tem.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do programa para o mês de setembro.

De olho no calendário

Os repasses começarão na próxima semana, a partir do dia 18, e serão concluídos no dia 29. É importante notar que o cronograma de pagamentos é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira a tabela com o cronograma de repasses, logo abaixo.

Bolsa Família com bônus

Adicionalmente, desde a posse do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Bolsa Família passou por uma série de mudanças. Ele foi reativado após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil e agora inclui seis tipos diferentes de benefícios adicionais, que são somados ao valor mínimo de R$ 600, de acordo com a situação de cada beneficiário.

Confira os detalhes desses benefícios adicionais, logo abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Um adicional de R$ 142 é pago para cada membro da família. Benefício Complementar (BCO): Este adicional visa garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600, somando todos os benefícios. Benefício Primeira Infância (BPI): Um adicional de R$ 150 é fornecido por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF): Um adicional de R$ 50 é concedido para famílias que tenham gestantes, crianças e adolescentes com idades entre sete e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Há um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), sendo que os pagamentos dessa modalidade serão efetuados neste mês de setembro. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício destina-se a casos específicos e tem como objetivo assegurar que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Os pagamentos dessa modalidade serão realizados até maio de 2025.

Mudanças em regras merecem atenção

É importante que os beneficiários do Bolsa Família estejam cientes dessas mudanças e do calendário de pagamentos para garantir que recebam todos os benefícios aos quais têm direito. Outro quesito que merece atenção das famílias que recebem o auxílio está relacionado a atualização regular dos dados no sistema CadÚnico.

Após o governo passar um verdadeiro pente fino nos cadastros, buscando encontrar possíveis fraudes e dados com inconsistências, milhares de famílias tiveram seus benefícios bloqueados ou até cancelados. Para que o mesmo não aconteça com você, fique atento às recentes alterações no programa e confirme se você continua dentro das exigências que tornam possível o recebimento dos repasses sociais pelo governo.

