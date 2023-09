Jamais faça ISSO se quiser receber seu benefício do INSS

Pagamentos do INSS – O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é notório por suas demandas e procedimentos burocráticos, que podem deixar muitos beneficiários e futuros segurados perplexos. Se você recebeu uma comunicação do INSS solicitando o “cumprimento de exigências”, pode ficar confuso sobre os próximos passos. Entretanto, esse é um procedimento comum e parte crucial para a concessão ou revisão de benefícios. Como agir nessa situação?

Exigências do INSS

Primeiramente, é fundamental entender que o cumprimento de exigências do INSS se trata de um pedido do órgão para que o beneficiário ou candidato a beneficiário envie documentos adicionais necessários para concluir o processo de concessão ou revisão do benefício. É uma etapa vital para garantir que todas as informações estejam corretas e completas antes de qualquer aprovação ser concedida.

Entretanto, existe uma regra clara sobre como esses documentos devem ser enviados: não é através do seu e-mail pessoal. O INSS gerencia essas solicitações exclusivamente através da plataforma digital “Meu INSS”, acessível tanto via website quanto por aplicativo móvel. Este é o canal oficial e seguro para enviar qualquer documentação requerida.

Outra opção para cumprir com as exigências é fazer um agendamento pelo telefone, por meio da Central 135. Após agendar, você deverá comparecer em uma agência do INSS munido de todos os documentos solicitados. Esta alternativa é especialmente útil para pessoas que não têm facilidade com tecnologia ou preferem resolver tais questões pessoalmente.

Para aqueles que optam pelo caminho digital, o procedimento é bastante direto. Ao acessar a aba de “cumprimento de exigências” na plataforma Meu INSS, será possível localizar o pedido específico feito pelo INSS. O próximo passo é anexar os documentos solicitados, observar todas as informações fornecidas pelo sistema e, por fim, confirmar o envio. Uma vez concluído este processo, é crucial ficar atento ao andamento da sua solicitação. Você pode fazer isso acessando novamente a plataforma Meu INSS ou ligando para a Central 135.

Entre em contato com o Instituto

Vale ressaltar que o INSS mantém vários canais de comunicação oficial para facilitar o contato com os cidadãos. Além do site e do aplicativo “Meu INSS” e da Central 135, o órgão também está presente em diversas redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. No entanto, é crucial lembrar que documentos e informações pessoais só devem ser compartilhados nos canais oficiais e seguros, o que exclui o uso do e-mail para tal finalidade.

Portanto, o cumprimento de exigências é um procedimento padrão do INSS para garantir que todos os critérios para a concessão ou revisão de benefícios sejam rigorosamente atendidos. Embora possa parecer complicado à primeira vista, seguindo os protocolos oficiais e utilizando os canais adequados, o processo pode ser realizado de forma simples e segura. Mantenha-se informado e utilize as ferramentas disponíveis para navegar com eficiência pelos meandros da burocracia previdenciária.

