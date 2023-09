Leilão de dívidas em setembro: chegou a hora de quitar o que deve

Quite suas dívidas – Desenrola, o mais recente programa do governo federal para renegociação de dívidas, tem despertado o interesse de centenas de empresas credoras. Mas o que ele significa para os devedores, especialmente aqueles na faixa de renda mais baixa? Detalhamos aqui tudo o que você precisa saber sobre esta iniciativa que promete transformar o cenário de endividamento no Brasil.

Programa de redução de dívidas

O Ministério da Fazenda anunciou que, até a última quarta-feira, 924 empresas com créditos pendentes já haviam se registrado no programa Desenrola. Essas empresas abrangem diversos setores, como bancos, varejo e companhias fornecedoras de serviços básicos como água e energia. O prazo para o registro dessas empresas no programa e a submissão das dívidas que pretendem renegociar foi encerrado no dia anterior ao anúncio.

Este programa governamental tem um foco particular na chamada “faixa 1”, que compreende indivíduos com renda de até R$ 2.640 ou que estão inscritos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico). Além disso, abarca dívidas que foram negativadas até o último dia do ano de 2022 e que não ultrapassem o valor de R$ 5.000. Contudo, para os devedores que se encaixam nessa categoria, ainda não é hora de acessar o site para iniciar o processo de renegociação.

Segundo informações do Ministério da Fazenda, o próximo passo é a seleção e categorização dessas dívidas. O governo vai verificar se os débitos enviados pelas empresas credoras são realmente de pessoas que se encaixam nos critérios da “faixa 1”. Após essa etapa, as dívidas serão agrupadas por categorias – como contas de água, luz, entre outras – e submetidas a um leilão.

Neste leilão, as empresas indicarão qual percentual de desconto estão dispostas a oferecer para facilitar o pagamento da dívida. As empresas que propuserem os maiores descontos serão as vencedoras do leilão e terão seus débitos incluídos no programa. A expectativa é que essa fase dos leilões seja iniciada no fim da próxima semana.

Detalhes e etapas

A etapa seguinte será a abertura da plataforma online do governo para renegociação dessas dívidas. Nessa plataforma, cujo lançamento está previsto para o final de setembro, os devedores poderão consultar a lista de dívidas renegociáveis e as opções de descontos oferecidos. Os interessados em aproveitar esses descontos terão a opção de optar pelo pagamento à vista ou parcelado.

Enquanto isso, vale destacar que o programa Desenrola também possui uma “faixa 2”, que se concentra exclusivamente na renegociação de dívidas bancárias. Esta fase do programa já foi iniciada em julho e as renegociações podem ser feitas diretamente com as instituições financeiras. Conforme dados recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), até o início de setembro, esta etapa já havia viabilizado a renegociação de quase R$ 12 bilhões em dívidas.

O Desenrola surge como uma alternativa promissora para aliviar a carga financeira de milhões de brasileiros endividados, ao mesmo tempo em que oferece às empresas credoras um mecanismo mais eficaz para recuperar créditos. A expectativa é que, com a implementação completa do programa, haja um reaquecimento da economia via estímulo ao consumo, uma vez que cidadãos menos endividados têm maior capacidade de compra.

