Chegou a HORA! Receita lança novo leilão com celulares e computadores a preço de banana

Muitos já conhecem o leilão realizado pela Receita Federal todos os meses, mas poucos tem real noção das oportunidades que aparecem nos pregões online. A variedade de produtos de alta tecnologia, inclui smartphones, laptops e iPads. O próximo leilão está confirmado para acontecer na próxima terça-feira (19), e deve contar com um total de 350 lotes. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o novo pregão da Receita.

Vai começar o leilão!

Uma variedade de produtos de alta tecnologia, incluindo smartphones, smartwatches, laptops e tablets, estará disponível para aquisição no leilão online promovido pela Receita Federal.

O pregão está programado para a próxima terça-feira (19), e deve contar com um total de 350 lotes compostos por produtos e até veículos que foram abandonados ou apreendidos. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o novo leilão da Receita.

Leilão online tem lances a partir de R$ 600

A Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, São Paulo, está encarregada da organização deste leilão eletrônico, que aceitará propostas até as 21h da segunda-feira (18), horário de Brasília. No dia seguinte, às 9h, ocorrerá uma sessão pública online para avaliar e classificar as ofertas. Os lances mínimos variam entre R$ 600 e R$ 250 mil.

Tem para todo gosto (e bolso)

Os lotes incluem uma ampla gama de produtos, desde câmeras e brinquedos até veículos. Além disso, você encontrará caixas de som bluetooth, fones de ouvido, produtos de informática, bijuterias, acessórios para pesca, utensílios de cozinha e vinhos importados. Um dos destaques deste leilão são os veículos, que vão desde caminhões e carretas até carros tradicionais de passeio. Alguns desses veículos estão em condição de sucata e não podem ser recuperados, sendo leiloados apenas para quem deseja reaproveitar peças.

Regras e lances

É importante destacar que os itens arrematados não podem ser usados para fins comerciais, mesmo se adquiridos por pessoas jurídicas. Eles são destinados exclusivamente para uso pessoal. Os lances para este leilão devem ser enviados através do Sistema de Leilão Eletrônico, acessível por meio do portal e-CAC, uma plataforma especialmente desenvolvida para atividades relacionadas à Receita Federal. O acesso requer um login da conta Gov.br, com nível de prata ou ouro.

Como posso participar?

Para participar do leilão, os licitantes devem ser pessoas físicas maiores de 18 anos e fazerem parte do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Pessoas jurídicas também são bem-vindas, desde que estejam em conformidade com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Se você deseja examinar pessoalmente os itens do lote antes de fazer um lance, é possível agendar uma visita de acordo com as informações disponíveis no edital do leilão, encontrado na página oficial do leilão (http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/810900/2/2023).

Visitas com hora marcada

Lembre-se de que os itens estão localizados em várias unidades da Receita Federal em São Paulo, e a visitação é restrita a uma hora e limitada a duas pessoas por vez. É essencial apresentar um documento de identificação pessoal para realizar a visita, enquanto as pessoas jurídicas devem apresentar o contrato social ou um documento de identificação do sócio responsável.

