Falso ambulante na rua pode ser ASSALTO; veja como se proteger

Ambulante criminoso – Em um país onde o trânsito já é palco de constantes desafios, uma nova ameaça surge e ganha popularidade: o golpe do falso ambulante. Mais do que simplesmente prestar atenção às normas de trânsito e sinalizações, os motoristas brasileiros agora têm um motivo adicional para manter os olhos bem abertos ao volante. O golpe, que se tornou conhecido após a viralização de um vídeo nas redes sociais, envolve falsos vendedores de rua que se aproximam de carros parados para, em seguida, assaltar os motoristas. Quer saber como se proteger dessa ameaça crescente? Continue a leitura.

O golpe do falso ambulante é uma ameaça crescente no trânsito brasileiro. Rovena Rosa/Agência Brasil

Golpe do falso ambulante

Esse novo método de crime foi amplamente disseminado após um vídeo ganhar as redes sociais. Nas imagens, é possível ver um indivíduo se aproximando de um veículo sob o pretexto de vender salgadinhos e, em um movimento rápido, sacando uma arma e roubando o motorista. Com a ascensão dessa nova modalidade de crime, especialistas em segurança de trânsito estão aconselhando medidas preventivas para que motoristas possam se proteger e evitar esse tipo de situação perigosa.

De acordo com profissionais da área, um carro bagunçado pode ser um chamariz para criminosos. A desorganização interna do veículo pode sinalizar para o bandido que o motorista oferece menor risco de reação e que há possibilidade de encontrar objetos de valor entre os pertences espalhados. Portanto, uma das primeiras recomendações é manter o interior do veículo sempre organizado.

Outra medida preventiva envolve os próprios objetos de valor, como relógios, joias e celulares. Os especialistas aconselham que esses itens não devem ficar visíveis, nem no painel do carro e muito menos em posse do motorista de forma aparente. Adicionalmente, é crucial manter os vidros fechados sempre que o veículo estiver parado ou mesmo em movimento. Isso pode criar uma barreira adicional, dificultando a ação dos criminosos. E claro, manter as portas do carro travadas e permanecer alerta são práticas recomendadas para garantir maior segurança ao conduzir.

Como agir caso seja vítima

Caso o pior aconteça e o motorista seja vítima de um assalto, a orientação dos especialistas é clara: não tente reagir nem negociar com os criminosos. O bem mais valioso em jogo é a vida e ela deve ser a prioridade. Depois de assegurar sua própria segurança, a próxima etapa é informar as autoridades o mais rápido possível. Fornecer detalhes como características físicas dos assaltantes e dos objetos roubados pode ser crucial para ajudar na identificação e possível captura dos criminosos.

É vital ressaltar que o aumento da incidência desse novo tipo de crime exige uma resposta tanto das autoridades quanto da sociedade. Medidas preventivas podem e devem ser tomadas para minimizar os riscos, mas é igualmente necessário que haja um investimento em segurança pública para combater de forma eficaz essa e outras modalidades de assalto. Afinal, em um cenário onde os motoristas já enfrentam uma série de desafios, não deveriam ter que lidar também com a ameaça do golpe do falso ambulante. É um alerta que soa, infelizmente, cada vez mais alto nas estradas e ruas do Brasil.

