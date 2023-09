IDADE mínima para fazer Pix; você sabia disso?

Regras do Pix – Na era do Pix, qual a idade mínima para entrar na revolução dos pagamentos instantâneos? Essa é uma pergunta que muitas famílias se fazem, especialmente aquelas com adolescentes ávidos por autonomia financeira. Uma análise aprofundada revela que o acesso ao Pix para menores de idade é possível, mas existem algumas particularidades que você precisa conhecer.

O Pix é uma maneira simples e rápida de fazer transações financeiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pix é permitido para menores de idade?

O Pix, implementado pelo Banco Central, é um sistema de pagamentos instantâneos que tem conquistado cada vez mais espaço no cotidiano financeiro dos brasileiros. Devido à sua instantaneidade e gratuidade, além de permitir transações entre diferentes instituições financeiras, ele se tornou um grande aliado para todas as faixas etárias, incluindo os jovens. Mas para que um menor de idade possa desfrutar das facilidades do Pix, há alguns requisitos a serem cumpridos.

Em primeiro lugar, é essencial que o menor possua uma conta bancária em seu nome. No Brasil, abrir uma conta para menores de idade é possível, mas requer que o responsável legal do menor tome a iniciativa. Há diversas modalidades de contas destinadas a crianças e adolescentes, como as contas “Kids” ou “Jovem”, oferecidas por várias instituições financeiras. Uma vez que a conta esteja aberta e ativa, o cadastro no Pix pode ser efetuado.

A idade mínima para acessar o Pix varia conforme as políticas da instituição financeira escolhida. A grande maioria delas permite que contas destinadas a menores sejam movimentadas apenas pelos representantes legais até que o menor alcance a idade de dezesseis anos. Quando o jovem é emancipado, o processo para abrir uma conta e acessar o Pix torna-se semelhante ao de um adulto, necessitando apenas de documentos que comprovem a emancipação.

Para aqueles que estão usando o Pix pela primeira vez, o processo de criação de uma chave Pix é bastante simples e pode ser realizado pelo aplicativo do banco no qual a conta foi aberta. Esta chave pode ser o CPF, e-mail, número de telefone ou uma combinação aleatória de números e letras. Uma vez que a chave está cadastrada, ela pode ser compartilhada com quem vai enviar o dinheiro, tornando a transação eficaz e segura.

Cabe ressaltar que, em caso de menores não emancipados, a abertura da conta deve ser presencial se o banco for uma instituição física, com o responsável legal presente. Em bancos digitais, a solicitação da abertura da conta para o menor deve ser feita através da conta do responsável legal.

Para a abertura de contas, algumas documentações básicas geralmente são solicitadas, como identificação oficial e CPF tanto do menor quanto do responsável, além de um comprovante de residência deste último. Algumas instituições podem requerer documentos adicionais, como comprovantes de renda do responsável legal.

Cartões de crédito

Além do Pix, é interessante observar que atualmente várias instituições bancárias oferecem cartões de crédito vinculados às contas para menores de idade. Isso se torna mais um instrumento de educação financeira, pois permite que o menor aprenda a gerir seus recursos de forma responsável. Muitas vezes, estas contas podem ser vinculadas às dos responsáveis, proporcionando maior controle e segurança.

Portanto, o Pix é acessível para menores de idade, mas com certas condições que envolvem a participação ativa dos responsáveis legais. A medida que fomenta a inclusão financeira desde cedo também abre espaço para um aprendizado mais robusto sobre gestão financeira, tornando-se, assim, mais do que uma ferramenta de transação instantânea, mas um degrau para a formação de cidadãos mais conscientes financeiramente.

