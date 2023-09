Guia para sacar o dinheiro que CONTINUA esquecido nos bancos

Já faz algum tempo que o Banco Central informou que haviam muitos brasileiros com dinheiro esquecido no banco. Até então — milhões de Pessoas Físicas e Jurídicas realizaram os seus respectivos saques. Entretanto — ainda há mais de R$ 7 bilhões disponíveis para saques. De acordo com os dados informados pelo “Sistema de Valores a Receber (SVR)” o número de beneficiários é superior aos 37 milhões.

Valores podem ultrapassar os R$ 7 bilhões

Os números são assustadores — haja vista que de acordo com o Banco Central a maior parte dos beneficiários ainda são Pessoas Físicas. Que corresponde a cerca de R$ 5 bilhões do valor. Por outro lado — as Pessoas Jurídicas somam quase R$ 1,5 bilhão.

Desde o início da campanha — já foram devolvidos mais de R$ 6 bilhões. O BC alerta aos brasileiros que os bancos ainda são os maiores detentores das quantias guardadas. Lembrando que os valores estão divididos entre bancos, consórcios, cooperativas e corretoras.

A maior parcela dos beneficiários hão de receber valores que chegam a até R$ 10. Somente uma pequena fatia possui valores superiores a R$ 1 mil para recebimento. O BC informou através de suas notas oficiais que é possível consultar e sacar valores até mesmo de pessoas falecidas.

É importante ficar atento quanto aos golpes na Internet. Haja vista que o BC não cobra qualquer taxa para liberação do valor — muitos criminosos usam de programas sociais ou iniciativas públicas a fim de aplicar os seus golpes.

Portanto: todos os valores disponíveis para recebimento são totalmente gratuitos. Isentos de qualquer taxa de saque ou recebimento. Todo cuidado é pouco.

Como consultar os valores esquecidos?

O Banco Central criou uma nova plataforma para a consulta dos valores a receber. A plataforma antiga tinha algumas inconsistências e ausência de ferramentas. Entretanto, agora é possível consultar os valores e pedir saque de maneira muito simples.

O passo a passo pode ser feito por qualquer usuário, de preferência através de um computador. Mas é possível usar o celular para a consulta.

Entre no site “Valores a Receber” do Banco Central;

Clique na opção de “Consulte valores a receber”;

Digite o número do CPF ou CNPJ e preencha a data de nascimento;

Preencha o captcha e clique em “Consultar”.

Portanto, feito isso será possível analisar os valores a receber. Caso hajam valores — será mostrado uma notificação indicando e o usuário será redirecionado para uma outra página.

Caso não hajam valores a receber, aparecerá a seguinte mensagem: “Não foram encontrados valores a receber”. Logo — não há valores disponíveis para os dados inseridos.

Todo o procedimento é simples e fácil de ser feito. Na maioria dos casos a análise, consulta e saques acontecem de maneira online. Em raros casos é necessário ir nas agências a fim de obter a ordem de pagamento.

