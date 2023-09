Novo valor CONFIRMADO para a próxima rodada do Pis/Pasep

Todos os anos milhões de trabalhadores brasileiros aguardam ansiosos pelo abono salarial do PIS/Pasep. Não é novidade para muitos que em razão da covid-19 o cronograma de pagamentos foi alterado a fim de possibilitar outros pagamentos para os brasileiros — tal como o Auxílio Emergencial. O abono de 2024 já foi confirmado, saiba os valores e quem tem direito.

Abono de 2024 já foi confirmado?

O abono de 2024 é referente ao ano-base de 2022. Logo, os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas em 2022 terão direito ao abono salarial neste ano de 2024.

Haja vista que os valores são variados, dependendo da quantidade de meses trabalhados por cada trabalhador brasileiro. O trabalhador que tiver trabalhado todos os meses do ano — receberá o valor cheio.

Ainda não há uma data para o início dos pagamentos, mas tudo indica que irá começar no mês de fevereiro. Por mais que o Governo tenha confirmado os pagamentos, não há nada confirmado acerca da possibilidade de regularização do calendário.

É válido lembrar que o atraso do calendário de pagamentos é de dois anos. Logo, o abono salarial deste ano — será pago somente em 2025, isto é, caso não seja corrigido até lá. Entretanto, os valores já foram revelados!

É importante ficar atento a todos os detalhes para evitar dúvidas acerca das datas e valores de pagamentos do abono salarial.

Valor do abono 2024 é revelado

O valor do abono será de 01 salário mínimo. Como ainda não foi divulgado o valor do salário mínimo em 2024 — não é possível saber ao certo quanto cada trabalhador poderá receber.

Mas usando este ano como exemplo: os trabalhadores receberam R$ 1.320. Haja vista que foi o valor do salário mínimo brasileiro a partir do mês de maio. Portanto — os que exerceram atividades remuneradas durante todos os 12 meses do ano-base, receberam o valor cheio do salário mínimo.

A fórmula para calcular o valor a ser recebido em 2024 é bem simples. Logo após a divulgação do novo salário — basta dividir o valor do salário mínimo por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados.

Para ter direito ao PIS/Pasep o trabalhador precisa ter exercido atividades remuneradas por no mínimo 30 dias. Além de estar cadastrado no programa por no mínimo cinco anos — caso contrário não irá receber os valores do abono.

A consulta pode ser realizada através do aplicativo ‘Meu FGTS’ ou através do site oficial do Governo Federal na guia de ‘Abono Salarial’. Espera-se que até o fim do ano mais informações acerca desses abonos sejam divulgadas.

