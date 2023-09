INSS: passo a passo para se APOSENTAR recebendo mais de R$ 7 MIL

Receber a aposentadoria com o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um desafio considerável e, na maioria dos casos, uma meta difícil de ser realizada. Muitos brasileiros que estão próximos de se aposentar ou que contribuem de olho no que irão ganhar no futuro se questionam sobre quem tem direito ao valor máximo da Previdência e de que forma podem conseguir tal feito. Saiba, logo abaixo, os principais pontos a se considerar para que seja possível atingir o teto do benefício previdenciário.

Entenda os requisitos necessários para se conseguir o teto máximo da aposentadoria pelo INSS. | Foto: Reprodução / Pexels

Sua aposentadoria no topo

O desejo de se aposentar com o valor máximo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem sido um tópico amplamente discutido entre os segurados da Previdência Social.

Muitos se questionam sobre quem tem direito a esse generoso valor e como podem ter algum sucesso em consegui-lo quando chegar a hora de se aposentar em 2023. Continue lendo, logo abaixo, e entenda o valor do teto atualmente, assim como o que é preciso para se alcançar o teto salarial do benefício da Previdência Social.

Leia mais: Aumento CONFIRMADO! 25% a mais no INSS para quem fizer isso

Aposentadoria no teto em 2023

O sonho de garantir uma aposentadoria com o teto do INSS, que atualmente é de R$ 7.507,49 em 2023, ocupa o pensamento de muitos trabalhadores que planejam sua futura aposentadoria. No entanto, alcançar esse objetivo não é tão simples quanto parece. É importante entender o que é necessário para planejar sua aposentadoria visando esse teto e quais são os desafios envolvidos. Saiba mais detalhes, a seguir.

Quem pode conseguir o valor máximo do INSS?

Diferentes categorias de trabalhadores, como aqueles com carteira assinada, contribuintes individuais, segurados facultativos e microempresários, têm a oportunidade de se aposentar por meio da Previdência Social e, consequentemente, receber o valor máximo estabelecido para a aposentadoria. No entanto, alcançar esse objetivo é extremamente desafiador, beirando o impossível para muitos dos casos.

No entanto, é possível adotar estratégias para se aproximar desse valor máximo. Ter uma remuneração igual ou superior ao teto é fundamental nesse processo, já que contribuições maiores resultam em aposentadorias mais generosas.

Como calcular o valor da aposentadoria?

Vários fatores influenciam o cálculo do valor da aposentadoria, incluindo o número de contribuições antes de solicitar a aposentadoria, a média salarial durante o período de contribuição, as mudanças na legislação previdenciária e as atualizações nos valores do teto ao longo dos anos.

Os benefícios do INSS são calculados com base na média das remunerações de contribuição, levando em consideração 60% dessa média salarial e acrescentando 2% a cada ano de contribuição que ultrapasse 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para receber 100% do valor de todos os salários de contribuição, é necessário contribuir durante 35 anos para mulheres e 40 anos para homens.

Revisão da Aposentadoria

Para aqueles que já estão aposentados e acreditam estar recebendo um valor inferior ao que deveriam, é possível solicitar uma revisão da aposentadoria. Erros no cálculo podem ocorrer, como a não consideração de períodos de contribuição ou o cálculo incorreto dos salários de contribuição. Em alguns casos, revisões podem ser realizadas com base em argumentos jurídicos específicos, exigindo a assistência de um advogado especializado em direito previdenciário para determinar a elegibilidade.

Desafios no caminho

Ao longo dos anos, os índices de correção aplicados aos valores do INSS passaram por várias mudanças. Com as novas regras estabelecidas pela Reforma da Previdência em novembro de 2019, a média salarial começou a incluir 100% dos salários recebidos pelo trabalhador desde julho de 1994. Isso significa que, para se aposentar próximo ao teto, além de ter todas as contribuições pagas com base no teto atual, o segurado precisa contribuir por um período adicional.

Por essas mudanças, a se aposentar recebendo o teto salarial do INSS é um desafio considerável e, na maioria dos casos, uma meta difícil de ser realizada. É recomendável buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para analisar o seu caso e determinar as melhores estratégias para sua aposentadoria.

Leia também: Acabou! INSS termina calendário de pensões, auxílios e aposentadorias; e agora?