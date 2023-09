Cartão de crédito para GAMERS é a grande novidade de setembro

Crédito para Gamers – Uma jogada de mestre no universo dos games e finanças: a Microsoft revela um cartão de crédito projetado exclusivamente para gamers. O anúncio da gigante da tecnologia abalou o cenário dos jogos eletrônicos ao apresentar o Xbox Mastercard, um produto que não apenas promete zerar taxas anuais, mas também recompensar os usuários com benefícios que vão desde jogos até assinaturas de serviços de streaming. Quer saber mais sobre essa inovação e como ela pode afetar sua experiência de jogo e consumo? Continue a leitura.

O Xbox Mastercard é uma excelente opção para os gamers apaixonados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novidade para os gamers

O inovador Xbox Mastercard é emitido em parceria com o banco Barclays, e já começa quebrando barreiras ao eliminar custos anuais, algo que certamente agradará a todos os jogadores. Mas o grande atrativo deste cartão de crédito é a sua estrutura de benefícios, concebida para atrair os entusiastas de videogames. Cada dólar gasto na utilização do cartão se transforma em pontos acumulados que, posteriormente, podem ser convertidos em jogos, conteúdos extras e até vales-presentes para a loja online do Xbox da Microsoft.

Quer entender como essa conversão funciona na prática? Imagine que você acumulou 1.500 pontos em suas transações com o Xbox Mastercard. Esses pontos podem ser trocados por um vale-presente de 15 dólares a ser utilizado na Microsoft Store. E as vantagens não param por aí. Além das compras comuns, produtos específicos adquiridos na loja virtual da Microsoft garantem um retorno de cinco pontos para cada dólar gasto. Além disso, compras em serviços de streaming, como Netflix e Disney Plus, bem como em serviços de entrega como Grubhub e DoorDash, garantem aos usuários três pontos por dólar desembolsado.

Para os membros que acabaram de aderir ao serviço, a Microsoft reservou surpresas ainda mais agradáveis. Após a primeira compra, um bônus de 5.000 pontos – equivalentes a 50 dólares – será adicionado à conta do usuário. E, para aqueles que são novos no Xbox Game Pass, três meses gratuitos do Xbox Game Pass Ultimate serão concedidos. Mesmo os membros já existentes do Game Pass não ficam de fora, podendo compartilhar este benefício com amigos e familiares.

Design diferenciado

Dando um toque final de personalização, o Xbox Mastercard estará disponível em cinco designs diferentes, e o usuário ainda terá a opção de personalizá-lo com sua própria gamertag. Por enquanto, o cartão estará disponível apenas para os membros do programa Xbox Insiders nos Estados Unidos, Alasca e Havaí, a partir de 21 de setembro. Contudo, a Microsoft planeja expandir gradualmente a disponibilidade do cartão para outros membros do programa Insider.

Nesse cenário, a grande questão que ainda paira é se o cartão será disponibilizado em outros territórios além dos Estados Unidos. Por enquanto, essa informação não foi confirmada pela empresa, mas os fãs de videogames ao redor do mundo já estão de olhos bem abertos para as próximas atualizações. Se a iniciativa tiver sucesso, ela não apenas criará uma nova forma de interação entre a indústria de games e o setor financeiro, como também poderá abrir portas para novas formas de fidelização de clientes no comércio eletrônico e em outros setores. A jogada da Microsoft é ousada, mas tem tudo para marcar um novo capítulo na forma como consumimos jogos e serviços relacionados. Fiquemos atentos às novidades.

