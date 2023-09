Empréstimo online FÁCIL: veja quem oferece e como contratar

Buscar um empréstimo é uma missão comum entre os brasileiros, seja quando precisam quitar dívidas intermináveis, como para colocar em prática projetos pessoais, como a compra de um imóvel, a abertura do seu próprio negócio ou até mesmo reformar a própria casa. Para quem buscar as opções de crédito mais acessíveis e vantajosas de acordo com seu perfil particular, aconselhamos continuar a leitura, a seguir.

Conheça as opções de crédito mais acessíveis e vantajosas de acordo com seu perfil particular. | Foto: Reprodução

O crédito que melhor se adapta a você

Contratar empréstimos vai além de escolher uma instituição financeira e receber o dinheiro na conta. A missão é ainda mais delicada e envolve uma pesquisa criteriosa por instituições confiáveis e condições atrativas.

Se você está em busca de crédito de fácil aprovação e juros acessíveis, sem enfrentar filas ou taxas antecipadas, continue a leitura, a seguir, para saber qual tipo de crédito pessoal se encaixa melhor com o seu perfil e com o que busca.

Leia mais: Precisando de dinheiro? Banco lança possibilidade de ter mais de 2 empréstimos

Conheça os empréstimos com aprovação facilitada

Existem diversos tipos de empréstimos, mas alguns se destacam por sua facilidade de aprovação:

1. Empréstimo pessoal

O empréstimo pessoal é uma modalidade comum, mas apresenta várias exigências:

Ter um histórico de pagamento limpo;

Manter as contas em dia;

Comprovar renda suficiente;

Passar por uma análise de perfil;

Limite de crédito estabelecido;

Prazo de pagamento limitado.

Além de seus rigorosos critérios, o empréstimo pessoal geralmente possui taxas de juros mais elevadas devido ao risco de inadimplência.

2. Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma das modalidades mais acessíveis e fáceis de se obter crédito. Esse tipo de empréstimo se caracteriza pelo desconto direto na folha de pagamento do interessado que recebe algum tipo de benefício. Pode ser contratado por:

Aposentados;

Pensionistas;

Segurados do BPC do INSS;

Servidores públicos ativos ou inativos;

Trabalhadores com carteira assinada.

Por conta do desconto automático na renda do titular, o consignado é considerado de baixo risco, fazendo dele uma modalidade mais fácil de contratar e com taxas de juros mais vantajosas. Além disso, existem limites para evitar endividamento, como a margem consignável e as linhas de crédito.

A margem consignável é a porcentagem da renda que pode ser comprometida com esse tipo de contrato, atualmente em 35% para empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício consignado, totalizando 45% da renda. Essa margem deve obedecer ao limite das linhas de crédito, que são 13 linhas de empréstimo consignado ativas por vez e 2 linhas para cartão de crédito e cartão consignado de benefício. A liberação desse crédito é simples, não exige muita documentação e o pagamento pode ser feito em poucos dias.

3. Empréstimo FGTS

O empréstimo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é a antecipação do saque-aniversário. Essa opção está disponível para pessoas com saldo do FGTS em conta ativa ou inativa, bem como para trabalhadores com carteira assinada. O saque-aniversário permite retirar uma parcela anual do valor disponível na conta, enquanto o empréstimo FGTS possibilita antecipar até 10 parcelas do saldo. As taxas de juros costumam ser baixas, pois o desconto é automático, mas não há dedução direta na renda do titular, que permanece inalterada.

Leia também: Guia para quem busca empréstimo e é cliente Nubank