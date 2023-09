Recurso “secreto” do app Nubank ajuda a aumentar o limite mais rápido

Maior limite no Nubank – O universo financeiro digital recebe um novo upgrade: um recurso do Nubank que permite aos usuários expandir seus limites de crédito através de um mecanismo peculiar de investimento. Já imaginou ter o poder de aumentar seu limite de crédito instantaneamente com apenas alguns cliques? Entenda como o “Nu Limite Garantido” e a ferramenta “Caixinhas” estão revolucionando ainda mais a experiência financeira dos clientes do roxinho.

Aumentar o limite no cartão Nubank é fácil com o Nu Limite Garantido. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Recurso do Nubank

Pioneiro em serviços financeiros digitais no Brasil, o Nubank continua sua trajetória de inovações. Uma das marcas registradas da fintech é a oferta de serviços sem a burocracia tradicional dos bancos. Neste contexto, o Nubank apresenta um recurso voltado à expansão do limite de crédito: o Nu Limite Garantido. Essa funcionalidade permite que os clientes utilizem um valor de investimento como garantia para ampliar o limite do seu cartão de crédito. Funciona da seguinte forma: o cliente investe um montante em uma ‘Caixinha’, na categoria de Recibo de Depósito Bancário (RDB) pelo próprio aplicativo da empresa. Uma vez feita essa aplicação, o valor investido passa automaticamente a constituir o novo limite do cartão de crédito.

Mas atenção: é importante que o cliente crie uma ‘Caixinha’ que seja dedicada exclusivamente para esse propósito. O Nubank concebeu esse processo para ser o mais simples e ágil possível. Logo após a aplicação do dinheiro na ‘Caixinha’, o limite de crédito é ampliado de imediato, sem que o usuário tenha que passar por análises de crédito ou outras complicações.

As vantagens da ferramenta ‘Caixinhas’ do Nu Limite Garantido vão além da rapidez. Um dos grandes atrativos é a flexibilidade na aplicação. O cliente pode começar investindo apenas R$ 1, e o limite de investimento pode chegar a até R$ 150 mil. Além disso, se por algum motivo o cliente necessitar do valor investido e ele não estiver sendo utilizado como limite de crédito no cartão, o montante pode ser resgatado.

Como acessar

Para acessar essa funcionalidade, o cliente deve abrir o aplicativo Nubank, disponível para Android e iOS, e seguir até a área do cartão de crédito. Lá, basta clicar na seção “Meus Limites” e em seguida, selecionar a opção “Nu Limite Garantido”. O aplicativo irá guiar o usuário no processo de criação de uma nova ‘Caixinha’, onde ele deverá especificar o valor a ser transferido da conta do Nubank para a ‘Caixinha’. Vale ressaltar que a disponibilidade do Nu Limite Garantido está ocorrendo de forma gradual para todos os clientes que já possuem um cartão de crédito ativo do Nubank.

O Nu Limite Garantido é mais um exemplo do compromisso do Nubank em oferecer soluções práticas e inovadoras para seus usuários. Esse recurso não apenas facilita o acesso a crédito, mas também incentiva o hábito de investir, tornando-o uma estratégia de duplo benefício. A questão que permanece é como esse novo recurso irá impactar o mercado financeiro tradicional, conhecido por suas barreiras burocráticas e falta de flexibilidade. Certamente, o Nubank mais uma vez desafia o status quo, ditando novas regras no jogo financeiro digital.

