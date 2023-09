LIBERADO! Bolsa Família cairá na conta esta semana; veja quando

Após a divulgação de que alguns beneficiários receberão os valores antecipadamente, muitos brasileiros estão de olho no calendário deste mês de setembro à espera do pagamento da parcela de setembro do programa de transferência de renda Bolsa Família. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o cronograma de repasses deste mês, assim como o melhor modo de consultar o seu benefício.

Dinheiro entrando nesta semana

Milhões de pessoas aguardam ansiosamente o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família. À medida que o mês avança para sua segunda metade, os beneficiários sentem a euforia aumentar, pois sabem que os repasses do auxílio ocorrem nos últimos dias de cada mês.

Pagamento do Bolsa Família segue dentro do prazo

O calendário de pagamento do programa Bolsa Família segue um padrão, com os pagamentos sendo realizados nos 10 últimos dias úteis do mês. Sendo assim, os beneficiários já podem conferir o extrato do auxílio social para saber a situação do repasse, assim como o valor que receberão neste mês.

O Governo Federal realiza o pagamento à Caixa Econômica Federal, que é responsável por repassar os valores aos beneficiários do Bolsa Família. Essa parceria entre o governo e a Caixa existe há muito tempo e inclui o repasse de benefícios sociais e direitos trabalhistas todos os anos.

Cronograma do Bolsa Família de setembro

O calendário de pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família já foi divulgado e está disponível para consulta pelos beneficiários. A datas são determinadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, a cada dia útil, um novo grupo de beneficiários tem acesso ao valor em suas contas.

Beneficiários com acesso antecipado

Em setembro, o governo federal decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família para dois grupos de beneficiários. Os sortudos que poderão receber o valor antes da data definida são aqueles com o NIS terminando em 1 e 6. No mês passado, foram os beneficiários com NIS terminando em 2 e 7 que tiveram acesso antecipado ao benefício.

Essa prática de antecipação dos pagamentos foi adotada pelo governo para os pagamentos previstos para as segundas-feiras. Assim, os beneficiários recebem o valor da parcela no sábado anterior à data prevista, ou seja, dois dias antes do calendário oficial do Bolsa Família.

Seguindo essa lógica, os beneficiários com NIS terminando em 1, que teriam acesso ao auxílio na próxima segunda-feira (18), poderão acessar o valor no próximo sábado (16). O objetivo do governo é permitir que os beneficiários tenham acesso ao valor durante o fim de semana, sem precisar esperar até segunda-feira. Portanto, se você faz parte de um desses dois grupos de beneficiários, pode comemorar, pois o Bolsa Família de setembro será pago antes do previsto.

Como acessar o benefício pelo Caixa Tem

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar o valor do auxílio por meio do aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta baixar o aplicativo na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Com o aplicativo, é possível conferir o extrato do benefício, realizar transações via PIX e até mesmo pagar contas.

Caso seja o primeiro acesso, é necessário seguir alguns passos para cadastrar-se no Caixa Tem:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”; Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso; Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail; Em seguida, crie uma senha.

Após seguir esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo para um dos dois. Depois disso, será possível utilizar os serviços do Caixa Tem. Caso os beneficiários desejem sacar o dinheiro, poderão ir a uma agência bancária da Caixa Econômica e realizar a operação utilizando o cartão de débito da conta ou o cartão social.

