Como receber dinheiro do passado pelo INSS; muita gente tem esse direito

A chamada revisão automática do INSS não é conhecida por grande parte dos beneficiários, contudo, é um recurso válido para aqueles que ainda possuem valores atrasados a receber, mas não têm conhecimento disso. Continue a leitura, a seguir, e entenda como funciona a revisão e como você pode solicitá-la.

Revisão que agrada o bolso

A revisão automática do INSS tem se mostrado uma medida recomendada para os cidadãos que buscam segurança em relação aos valores que estão sendo pagos.

Essa revisão, disponível para qualquer beneficiário do órgão, desperta grande interesse entre os aposentados, que desejam receber os salários atrasados e garantir o correto recebimento de seus benefícios. Continue a leitura, mais abaixo, para entender como funciona a revisão e como solicitá-la.

Entendendo a revisão automática do INSS

A revisão automática do INSS é uma medida que tem se tornado cada vez mais recomendada para aqueles que buscam segurança quanto aos valores recebidos. O objetivo é identificar eventuais erros nos cálculos previdenciários. Essa revisão pode ser realizada de forma simples, sem a necessidade de contratar profissionais contábeis ou jurídicos. O próprio INSS, inclusive, oferece a opção de solicitar o recurso, simplificando o processo para o beneficiário. Essa solicitação é válida para qualquer tipo de auxílio concedido pela Previdência Social.

Principais causas das revisões do INSS

Uma das principais razões que tem levado à realização das revisões do INSS são os erros nos cálculos previdenciários. Um erro significativo ocorreu entre os anos de 2002 e 2009, quando não foi aplicada a exclusão de 20% das menores contribuições feitas ao INSS, reduzindo, assim, o valor das aposentadorias. O INSS reconheceu esse erro e se disponibilizou para efetuar os pagamentos pendentes. Isso tem motivado muitos beneficiários a solicitarem a revisão de seus benefícios.

Ampliando a renda dos beneficiários

A revisão do INSS tem o potencial de aumentar a renda dos beneficiários. Muitos têm descoberto que têm direito a uma renda maior do que a que estavam recebendo anteriormente. O INSS se comprometeu a pagar os valores devidos, desde que o beneficiário solicite a revisão e apresente a documentação necessária para comprovar seu direito a esse aumento.

Como solicitar a revisão automática do INSS

Se você deseja realizar a revisão e tirar suas dúvidas com a Previdência Social, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Meu INSS através deste link. Faça login usando sua conta Gov.br. No site, localize a barra de pesquisa no centro da tela. Digite “Revisão” na barra de pesquisa e clique na lupa para buscar. As opções de revisão serão apresentadas.

Conclusão

Se você é beneficiário do INSS, é fundamental verificar se tem direito à revisão automática e solicitar o pagamento dos valores devidos. A revisão está disponível para todos os tipos de auxílio concedidos pela Previdência Social. Não perca a oportunidade de garantir o recebimento correto de seus benefícios e a regularização de possíveis pagamentos atrasados. Agora que você sabe como receber salários atrasados do INSS e como solicitar a revisão automática, não deixe de tomar as medidas necessárias para garantir seus direitos. Acesse o Meu INSS e inicie o processo de revisão agora mesmo!

