Alimentos que podem estragar na geladeira: 6 produtos que devem ficar fora dela

A geladeira é, sem sombra de dúvidas, a melhor invenção do homem entre todos os eletrodomésticos já criados até hoje. Seja para manter sua bebida em uma temperatura refrescante ou garantir a conservação ideal de sua comida, o aparelho é um item indispensável em qualquer cozinha. No entanto, existem alguns alimentos que devem passar bem longe do seu refrigerador. Saiba, logo abaixo, quais os seis produtos que você jamais deve guardar em sua geladeira.

Deixe longe da geladeira

A geladeira é uma invenção revolucionária que transformou a forma como as pessoas lidam com os alimentos, promovendo um estilo de vida mais saudável.

Sabemos bem que armazenar certos itens em um ambiente refrigerado pode prolongar sua validade, mas essa regra não se aplica a todos os alimentos e bebidas mantidos no congelador ou freezer. Portanto, é extremamente importante seguir as orientações do fabricante para evitar desperdício e prejuízos. Continue a leitura, logo abaixo, e descubra os alimentos que devem passar a quilômetros de distância da sua geladeira.

Os 6 alimentos que não devem ir para geladeira

Existem alguns alimentos que não devem ser armazenados na geladeira, seja por perderem o sabor, sua consistência ou até mesmo por perderem seus valores nutricionais. Confira, a seguir, seis tipos de alimentos que se enquadram na lista de ‘proibidos’.

1. Banana

Um exemplo são as bananas, que não resistem à refrigeração por muito tempo, pois acabam perdendo sua textura macia. Se você precisar congelá-las para uma receita, é recomendado cortá-las em porções e utilizá-las em até 5 dias.

2. Cebolas

Outro alimento que não deve ser mantido na geladeira é a cebola. Ela perde o sabor quando refrigerada e é amplamente utilizada como tempero em diversos pratos. Portanto, é melhor armazenar as cebolas em um local seco e arejado, já que sua casca serve como uma barreira de segurança.

3. Frutas que possuam caroço

Frutas com caroço grande, como abacate, manga e ameixa, também não devem ser refrigeradas, pois acabam ficando aguadas em ambientes úmidos. Além disso, o resfriamento dessas frutas pode torná-las menos atraentes e comprometer a preservação de nutrientes importantes. Portanto, é recomendado armazená-las em uma fruteira fresca e higienizada.

4. Manjericão

O manjericão é outra erva que não deve ser guardada na geladeira, pois acaba murchando e absorvendo partículas de água. No entanto, é possível mantê-lo fresco cortando os caules e colocando-os em um copo com água.

5. Pimenta

As pimentas também têm seu sabor alterado quando refrigeradas, independentemente da variedade. Portanto, é melhor armazená-las em recipientes de vidro com tampa, que evitam a entrada de ar e preservam a picância.

6. Tomates

Por fim, o tomate, que geralmente é colocado na gaveta do freezer após as compras, também não deve ser refrigerado. Assim como as cebolas, ele perde sabores e aromas específicos quando refrigerado. Portanto, a melhor opção é armazenar os tomates em uma fruteira ao lado de outras frutas.

