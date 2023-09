Em anúncio extraordinário, o governo federal confirmou a antecipação do pagamento do benefício do programa Bolsa Família para todos os segurados que moram no Estado do Rio Grande do Sul e foram afetados pelo ciclone no início do mês. Essas famílias poderão receber o auxílio já no primeiro dia de repasse. Veja, logo abaixo, quais os dias de pagamento do programa de transferência de renda, para este mês.

Aviso GERAL: governo paga Bolsa Família antes da hora nesta semana. | Foto: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mais dinheiro no seu sábado

O Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para todos os segurados que residem no Estado do Rio Grande do Sul e foram afetados pelo ciclone no início do mês. Essas famílias poderão receber o programa de transferência de renda já no primeiro dia de repasse, ou seja, no sábado anterior à data oficial de pagamento.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a antecipação do auxílio para a região Sul do país.

Leia mais: Por que estas pessoas receberão menos 108,00 no Bolsa Família?

Famílias afetadas por ciclone recebem benefício

O pagamento do Bolsa Família está programado para começar no dia 18 de setembro, mas devido à antecipação, os segurados que normalmente recebem o benefício na segunda-feira poderão ter acesso ao repasse já no próximo sábado (16).

Isso significa que os segurados do Rio Grande do Sul terão uma antecipação dupla: primeiro, porque todos os segurados que moram nas regiões afetadas pelo ciclone poderão sacar o benefício no dia 18 de setembro, independentemente do calendário oficial; segundo, porque todos os segurados que recebem no dia 18 poderão movimentar o benefício a partir do sábado, 16 de setembro, usando o aplicativo oficial do Caixa Tem.

Cronograma oficial do Bolsa Família

O calendário oficial do Bolsa Família, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), estabelece o pagamento em escalas, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. O pagamento seguirá esse calendário até o dia 29 de setembro, quando será realizado o repasse para os beneficiários com o NIS de final 0.

Confira abaixo o calendário completo, logo abaixo:

IMPORTANTE: Os beneficiários com NIS de final 1 receberão antecipadamente no sábado, 16, enquanto os com NIS em final 6 recebem no sábado seguinte, no dia 23. É importante ressaltar que as antecipações não são obrigatórias, e os segurados que preferirem ainda poderão sacar o benefício na data oficial, desde que ainda tenham dinheiro na conta.

Valor do Bolsa Família em setembro

O valor do repasse do Bolsa Família em setembro é proporcional ao número de pessoas que moram na mesma casa e compartilham da mesma renda. O repasse mínimo é de R$ 600 para todas as famílias, independentemente da composição familiar. O valor do repasse pode ser menor apenas se a família estiver recebendo algum desconto na folha de pagamento.

O repasse é calculado com base em R$ 142 por pessoa que mora na casa, independentemente da idade ou grau de parentesco. Confira abaixo os valores que as famílias podem receber em setembro, de acordo com o perfil familiar:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$ 600;

Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

Famílias com seis pessoas: R$ 852;

Famílias com sete pessoas: R$ 994;

Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

Consulta e saque

O saque pode ser feito em qualquer agência, lotérica ou caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação do cartão oficial do benefício, como o cartão do Bolsa Família, do Auxílio Brasil ou o cartão Cidadão.

Para consultas e demais transações financeiras, o aplicativo Caixa Tem, está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, permitindo que os segurados do Bolsa Família realizem pagamento de contas, recargas telefônicas e transferências bancárias sem sair de casa. Além disso, o aplicativo também permite conferir o valor do repasse, a data oficial de pagamento e eventuais depósitos antecipados de benefícios.

Leia também: Mito ou verdade: Bolsa Família terá aumento das parcelas em setembro?