Última chance: Receita Federal paga 5º lote da restituição; como consultar

No fim do mês de setembro, será pago o último lote da restituição do Imposto de Renda restituição 2023 pela Receita Federal.

Contribuintes que não receberam a tão esperada restituição anteriormente, podem presumir que terão o dinheiro na conta neste mês, no entanto, quando são encontradas pendências na declaração IR, o saldo fica retido.

Por isso, saiba como consultar a situação da sua declaração do Imposto de Renda, veja também sobre como saber se caiu na malha fina e quando será pago o último lote IR.

Crédito Imagem: Diário do Comércio.

Último lote da Restituição do Imposto de Renda 2023

O último lote de pagamentos da restituição IR 2023 será pago no dia 29 de setembro.

Assim como nos demais lotes, a consulta só será liberada uma semana antes do pagamento, ou seja, no dia 22 de setembro.

Porém, é importante que seja conferido se foi encontrada alguma pendência na sua declaração ou se caíram na malha fina, pois se isso ocorrer, a restituição fica retida.

Como ver se caí na malha fina?

Para identificar se caiu na malha fina da Receita Federal, o titular pode utilizar o Portal e-CAC ou aplicativo Meu Imposto de Renda, seguindo os passos:

Acesse o Portal e-CAC ou app Meu Imposto de Renda, e utilize seus dados cadastrados previamente para entrar; Clique na opção “Meu Imposto de Renda”, e então, “IRPF 2023”; A depender do status que apareça, você deverá corrigir as pendências. Se estiver tudo certo, basta aguardar o envio do saldo para sua conta.

O que fazer se entrei para a malha fina?

Sabemos que cair na malha fina pode ser bastante preocupante para muitas pessoas. No entanto, não há motivo para grande preocupação, pois a solução é simples.

Caso você caia na malha, consulte qual foi o erro seguindo os passos que mostramos no tópico anterior e clique no local para entender melhor.

A partir daí, existem duas opções: retificar a declaração ou ir à Receita presencialmente, para mostrar a documentação adequada caso seja necessário.

Infelizmente, existem alguns casos em que mesmo com tudo certo na sua declaração, a Receita pode identificar uma possível pendência e o titular deve comprovar as informações descritas na declaração.

Como arrumar problemas na restituição

Acesse o Portal e-CAC e entre na sua conta com os dados cadastrados;

Clique em “Meu Imposto de Renda”, no canto superior esquerdo; Selecione a opção “Preencher declaração online”, selecione o ano da declaração que você deseja retificar; Clique em “Retificar declaração” e depois “Sim”; Agora é só fazer o preenchimento da retificação com as informações corretas e enviar!

Em alguns casos, o contribuinte pode receber um termo de intimação fiscal, ou seja, precisará apresentar a documentação utilizada na declaração para comprovar seus dados.

