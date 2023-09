O Caixa Tem é o aplicativo usado pelo Governo Federal para enviar seus respectivos repasses para os beneficiários do Bolsa Família e outros auxílios. Através dele os beneficiários conseguem informações acerca dos valores, pagamentos e realizar operações financeiras. Entretanto, neste mês de setembro uma notícia envolvendo o Caixa Tem acabou surpreendendo a todos: trata-se do repasse que será liberado de até R$ 1 mil para os brasileiros.

Caixa Tem inscreva-se para receber 1.000 pelo app | Imagem: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa Tem libera R$ 1 mil para brasileiros

O Caixa Tem é um aplicativo usado tanto pelo Governo como para outros fins — bem como para os MEIs. Entretanto, é válido ressaltar que os maiores índices de instalação é para com os beneficiários do Governo Federal. Neste mês de setembro terá um repasse recheado para alguns brasileiros.

Trata-se da soma do Bolsa Família com os demais adicionais do Governo Federal. O que acaba totalizando mais de R$ 1 mil em alguns casos. O Bolsa Família paga para os brasileiros R$ 600 fixo.

Ao somar os adicionais — os repasses podem passar de R$ 1 mil. Por enquanto existem adicionais divididos entre R$ 50, R$ 150 e R$ 300. Dependendo do perfil de cada beneficiário.

Por mais que algumas famílias recebam somente o valor base de R$ 600 — muitas receberão neste dia 18 de setembro o valor turbinado de R$ 1 mil ou mais! Esse aumento irá resultar em um pagamento ‘quase que dobrado’ para muitos.

Por fim: milhões de beneficiários irão receber os pagamentos antecipados neste mês. Haja vista que o Governo Federal está com alguns critérios de antecipação — é importante estar atento.

Leia mais: Governo fará último “Super Pix” do ano no final de setembro

Estas pessoas receberão o benefício antecipadamente

Os brasileiros que possuem NIS terminando em 1 e 6 irão receber o benefício de maneira antecipada. Haja vista que estes respectivos números finais de NIS iriam receber os pagamentos do Bolsa Família na segunda-feira.

Entretanto, após esta narrativa — os mesmos poderão receber o pagamento de maneira antecipada. Isto é: se iriam receber na segunda-feira, agora irão receber no sábado que antecede o dia do pagamento.

Além disso, o Governo Federal antecipou os pagamentos dos moradores residentes em áreas atingidas pelas tempestades no estado do Rio Grande do Sul — todos os beneficiários locais irão receber os valores no dia 18.

Portanto, é importante salientar a importância de estar atento a todos os detalhes acerca do Bolsa Família. Bem como datas, valores e muito mais. O intuito é sempre estar informado sobre todos os acontecimentos referentes ao programa.

Para mais informações acesse nossa guia de Benefícios Sociais e descubra como conseguir o máximo possível de benefícios do Governo.

Leia mais: Chuva volta com força ao Sul do país e novo ciclone se forma nesta quarta; veja a previsão